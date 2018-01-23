Дмитрий Свищев: "Бойкот Олимпиады-2018 приведет к необратимым последствиям"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в интервью "СЭ" отметил, что среди его спортсменов нет отстраненных комиссией МОК от Олимпиады-2018. Свищев также добавил, что бойкот Игр приведет к необратимым последствиям.

– Правильно понимаю, что у керлингистов проблем по части допуска на Олимпиаду нет?

– Еще вчера их не было и у других федераций, но, все меняется, как мы видим, очень скоротечно. На сегодня у нас недопущенных нет, но и приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) мы пока еще не получили. Претензий по нашему составу мы не обнаружили, все списки сверены, но давайте дождемся официального письма.

– Ваша реакция на происходящее в других федерациях?

– Выбили наших лидеров сразу в трех дисциплинах. Что это, диверсия? Это же железные медали в трех видах спорта. Ужасные новости для всей нашей страны. Просто преступление. Если были какие-то претензии, почему их не выдвинули сразу? Зачем дотянули до точки невозврата? Шипулин, Ан и Устюгов сотни раз сдавали допинг-пробы и нет никаких оснований для их отстранения от Олимпийских игр. Идти на это, основываясь на умозаключениях Родченкова? Или на выводах комиссии, основанных на показаниях этого психопата? Больше ведь ничего нет! Мне кажется, что нынешние отстранения – это не менее жесткое решение, чем лишение нас возможности выступать в Пхенчхане под своим флагом. Эти ребята – наша национальная гордость! И те, кто все-таки поедут на Игры, должны выступать не только за себя, но и за них.

– То есть вы считаете, что бойкотировать Олимпиаду не нужно даже при таких раскладах?

– Меня очень пугает слово бойкот. Понятно, что происходящее сейчас – преступно. Но бойкот поведет к необратимым последствиям. Ведь по правилам МОК в случае его – наша команда не сможет выступить и на следующих Олимпийских играх. То есть мы потеряем целое поколение спортсменов. Идти на такие меры следует только в самом крайнем случае. Поэтому сейчас нужно применять любые другие дипломатические меры воздействия на наших "партнеров", но надо попытаться договориться. Все-таки на карту поставлено слишком много. (Владимир ИВАНОВ)

Ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. LIVE! // Станислав Поздняков: "В списке участников Олимпиады больше нет Ана, Шипулина и Устюгова"