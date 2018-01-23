Дмитрий Свищев: "Бойкот Олимпиады-2018 приведет к необратимым последствиям"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в интервью "СЭ" отметил, что среди его спортсменов нет отстраненных комиссией МОК от Олимпиады-2018. Свищев также добавил, что бойкот Игр приведет к необратимым последствиям.
– Правильно понимаю, что у керлингистов проблем по части допуска на Олимпиаду нет?
– Еще вчера их не было и у других федераций, но, все меняется, как мы видим, очень скоротечно. На сегодня у нас недопущенных нет, но и приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) мы пока еще не получили. Претензий по нашему составу мы не обнаружили, все списки сверены, но давайте дождемся официального письма.
– Ваша реакция на происходящее в других федерациях?
– Выбили наших лидеров сразу в трех дисциплинах. Что это, диверсия? Это же железные медали в трех видах спорта. Ужасные новости для всей нашей страны. Просто преступление. Если были какие-то претензии, почему их не выдвинули сразу? Зачем дотянули до точки невозврата? Шипулин, Ан и Устюгов сотни раз сдавали допинг-пробы и нет никаких оснований для их отстранения от Олимпийских игр. Идти на это, основываясь на умозаключениях Родченкова? Или на выводах комиссии, основанных на показаниях этого психопата? Больше ведь ничего нет! Мне кажется, что нынешние отстранения – это не менее жесткое решение, чем лишение нас возможности выступать в Пхенчхане под своим флагом. Эти ребята – наша национальная гордость! И те, кто все-таки поедут на Игры, должны выступать не только за себя, но и за них.
– То есть вы считаете, что бойкотировать Олимпиаду не нужно даже при таких раскладах?
– Меня очень пугает слово бойкот. Понятно, что происходящее сейчас – преступно. Но бойкот поведет к необратимым последствиям. Ведь по правилам МОК в случае его – наша команда не сможет выступить и на следующих Олимпийских играх. То есть мы потеряем целое поколение спортсменов. Идти на такие меры следует только в самом крайнем случае. Поэтому сейчас нужно применять любые другие дипломатические меры воздействия на наших "партнеров", но надо попытаться договориться. Все-таки на карту поставлено слишком много. (Владимир ИВАНОВ)
Ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.
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ksuxa
отправить на ОИ одну Загитову - и получится 100%результат!! остальные все равно ничего не выиграют.. и не участвовать в открытии-закрытии.. Всё равно обсвистают наши там по полной!! а мы то скорее всего уже проплатили все и трансляции.. вот не надо было торопиться.ждать их допуска.. вот скоты!!
20:19
Владо
Я вот что подумал,бойкот-то не обязательно объявлять,можно поиграть с ними в некую "стёбную" игру. Например. Выйдя на старт сразу,из-за плохого самочувствия,отказаться от участия.Ну или начать старт и закончить.Можно и перед самим стартом отказаться,сославшись на недомогание.Ведь по большему счёту наших спортсменов итак вконец извели,они ведь всё равно ничего не покажут.К тому же,как известно,на самой олимпиаде(с маленькой) на нас и там будут оказывать психологическое давление,демонстративно и помпезно награждая отнятыми сочинскими медалями тех,кто занимал там вторые-третьи места. А если вдруг кому-то из наших удастся что-то выиграть в Корее,особенно если это будет золото,не выходить на награждение,например, опять же по тому же плохому самочувствию.А то как согласились однажды Сихарулидзе с Бережной повторно выйти на награждение с наглыми канадцами,то такая ссыкливая ситуация с нашими спортивными чинушами и пошла катиться всё дальше и дальше.
16:09
кузяка
Иди посвисти в другом месте, а еще лучше прогнись и подставь МОКу свою пятую точку.
15:18
Джон....Сильвер
Какая к черту дипломатия???? Мы подставляем щеки и нас хлещут по ним не переставая и нет этому конца! Сколько еще надо говна, чтоб на нас вылили? Да, плевать на эти гребаные олимпиады! Ну надо же хоть немного уважения к себе иметь!
15:08
Артур Дент
Бойкот невозможен, поскольку России не будет на олимпиаде в любом случае. А под нейтральным флагом мы имеем право никого не отпускать.
14:58
Vlаdimir
Боюсь, что если выбрать бойкот, то дадим зацепку по которой попытаются надавить на ФИФА в вопросе лишения ЧМ-2018. Хотя, по-человечески, на хамство нужно отвечать хамством - по-другому эти уроды, видимо, не понимают.
14:57
Majestik
Хватить свистеть! Для США сохранение России как государства приведет к необратимым последствиям. Что еще должно произойти, чтобы свищев призвал к бойкоту? Чтобы на глазах у всех представители мока обоссали флаг России в прямом эфире?
14:44
Разбанен досрочно
pirat1974, а ты голосовал до этого за него? ну тогда чему удивляться...
14:15
шико1956
Согласен c pirat,но одного послать, чтобы не придра
14:10
шико1956
Бойкот не объявлять, послать одного Пушкина под нетральным флагом. Если МОК кого хочет приглашает, кого не хочет нет. И ехать также: хочу примаю приглашение, хочу нет.
14:05
ГТО
Ясный перец! У станка стоять - не катышки по льду катать.
13:55
Владо
Как же Свищев жалок и туп. Можно подумать что кто-то боится за свой результат с российскими кёрлингист(к)ами. Свою, и только свою задницу прикрывает, желая усидеть на своём стуле. Гнать таких надо в шею поганой метлой.
13:47
Братчанин
Да пусть не пускают хоть на сто следующих Игр! Это уже не важно, такие Игры никому не нужны. Ну будут наши спортсмены выступать на ЧМ и КМ и т.д. - чем плохо? Ну не жизнь же у них отнимают...
13:45
k_xenon
"...Ведь по правилам МОК в случае его – наша команда не сможет выступить и на следующих Олимпийских играх..." какой бред!!! СБОРНУЮ уже не допустили!!! Про поколения этих спортсменов этот чинуша не думает!!!
13:43
ivradm
Какие последствия? На следующую Олимпиаду очередной родченков опять выкатит "компромат" и что?
13:37
spetrov
Никто62, в СССР не клали на Запад. Запад точно также сам выстроил железный занавес. Сейчас вы можете наблюдать воочию, как это делается.
13:30
usuns
сколько вы будете "пытаться договориться"? неужели не понятно, что никто с вами "договариваться" не собирается? ошалев от такой безнаказанности, от такой покорности они будут вас нагибать и нагибать и нагибать! от олимпиады в рио уже 2.5 года прошло, а становится все только хуже!
13:25
DENsid
Трусы, вокруг одни трусы .... Политики трусы, чиновники трусы, спортсмены тоже в своём роде трусы. Ведь ни один действующий спортсмен из России к кому не было до сегодняшнего дня претензий от ВАДА и МОК, не высказался жестко о всей этой ситуации и не назвал своими именами происходящее. С другой стороны спортсменов не осуждаю, их век короток, а деньги надо зарабатывать, они в нашей теперешней жизни превыше чести и совести .....
13:21
tryam
на следующие и последующие ОИ не пустят никого из лидеров. так что Бойкот самое то.
13:21
AK-09
Идиот.Вас так же кинут и со следующей Олимпиадой,если сейчас не бойкотируете игры.
13:19
kolos249
Кто б сомневался! Какой бойкот? Нынешние российские "спортсмены" за доллар готовы мать родную продать, а уж отказаться от Родины, флага и гимна для них вообще плёвое дело! Всё равно попрутся ведь на ОИ и будут там унижаться всячески - носить белые флажки, вставать на колени, носить нейтральное тряпьё...
13:17
spetrov
...Чувство гордости-то надо хоть немного иметь. Странно, что я это говорю, обычный гражданин России, а не Свищев.
13:17
spetrov
Горячий привет тем, кто соглашается поехать на Игры по правилам, установленным для русских негров.
13:15