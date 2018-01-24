Дмитрий Песков: "Важно избегать таких слов, как бойкот. С МОК нужно продолжать диалог"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле призвали избегать слова бойкот в отношении участия российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхан. По его словам, Россия должна продолжать диалог с МОК и отстаивать свои права.

– Вы знаете, сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как бойкот, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – Есть два фактора, которые нужно учитывать. Первый – очень много вопросов, которые обсуждаются, муссируются, но непонятно со ссылкой на кого, и непонятно, официальна эта информация или нет. Появляются новые какие-то элементы. Например, запрет использования флагов на трибунах на болельщиков. Как вы знаете, в решении МОК, которое было опубликовано, об этом ничего не говорилось.

В любом случае с МОКом нужно продолжать диалог. Ситуация не простая, а скорее, сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог. С МОКом нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно.