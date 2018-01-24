Дмитрий Песков: "Важно избегать таких слов, как бойкот. С МОК нужно продолжать диалог"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле призвали избегать слова бойкот в отношении участия российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхан. По его словам, Россия должна продолжать диалог с МОК и отстаивать свои права.
– Вы знаете, сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как бойкот, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – Есть два фактора, которые нужно учитывать. Первый – очень много вопросов, которые обсуждаются, муссируются, но непонятно со ссылкой на кого, и непонятно, официальна эта информация или нет. Появляются новые какие-то элементы. Например, запрет использования флагов на трибунах на болельщиков. Как вы знаете, в решении МОК, которое было опубликовано, об этом ничего не говорилось.
В любом случае с МОКом нужно продолжать диалог. Ситуация не простая, а скорее, сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог. С МОКом нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180124/1131553850.html
Millwall82
На Легкова страшно смотреть уже, человек замкнулся, начал пить. Сломана у человека карьера, а кроме лыж он ничего не умеет.
14:20
DENsid
Фееричные мазохисты ... точнее поху..сты)))
14:07
Millwall82
Устюгов, Шипулин, Ан, фигуристы, вот кому МОК сломал жизнь и один вопрос почему эти спортсмены не получают юр. помощи, почему нет ни одного иска? И самое главное почему не ищут виновных у себя, всех тех кто давал допинг.
14:05
Millwall82
Учитесь у Устюгова жулики и воры.
14:01
pirat1974
потому что, вся недвижимость и акции за бугром, вот и бояться бойкотировать, вдруг все заберут
13:55
Рюрик 09
rashlim Дима, когда тебя имеют в зад без твоего согласия - это не диалог. _______ У человека большой опыт - в этом случае он ведёт очень оживлённый диалог, а не может его вести когда ещё и рот занят.
13:46
MMT
А где диалог то? МОК ведет монолог с заткнутыми ушами, устраивает какую-то частную вечеринку по своему хотению. В этом случае варианта 2: или мы их слушаем и все исполняем или игнорируем их монолог.
13:40
Джон....Сильвер
А долго нашей стране, господин Песков, утираться от их плевков в лицо? Если, вы чиновники, начиная с Рио ничего не смогли сделать и не пытались, а даже скорей еще и усугубили ситуацию - то почему должен страдать российский зритель, болельщик??? На черт нам эта Олимпиада, если МОК убрала всех тех наших спортсменов,, которые могли дать нам медали! Я лично не хочу видеть в медальном зачете даже сборную атлетов из России, стоящую в итоговом медальном зачете на 20-м месте! Зачем смотреть на то, как наши вторые и третьи номера будут биться за 30-40-ое позиции в стартах! Кому нужно это унижение???? России нечего делать на этой Олимпиаде при таком раскладе. А кто виноват, и что с этим делать - у вас было время на это после Рио, целых два года! Что вы делали все это время????
13:35
kolos249
Слабак! Такими заявлениями крадёт голоса избирателей у своего босса! Я за него в марте голосовать точно не буду!
13:29
Rosinant
Соплежуи!
13:25
zyzx
Когда вы говорите,мне кажется что вы бредите.
13:22
Упёртый русский
Как то после вчера читать подобные трусливые заявления Пескова уже противно. Пора уже и лидеру нации кулаком по столу ударить, избивают совершенно невинных россиян, в конце концов.
13:22
rewisor
Какие грамотеи у пескова работают, что в словосочетании "сопли жуем" наделали столько ошибок, что получилось "сожалеем":)
13:15
Vittorio-049
ДИАЛОГ О ЧЕМ? На клоунаду спортом не поедут все ведущие спортсмены РОССИИ. контору мок, возглавляет НЕГОДЯЙ. ТАК С КЕМ ДИАЛОГ ?
13:12
mishel1983
Акция от правительства к Моку:раздвинь булки,вставь черенок с белым флагом-получи пропуск на гей-парад на открытии!
13:03
soldat83
Фу, как противно это читать
12:54
KOSchagil
да пошел ты
12:51
rusfed 2.0
Секретариат божьей росы
12:50
rashlim
Дима, когда тебя имеют в зад без твоего согласия - это не диалог.
12:43
Koira
Осторожная Усатая Секретутка хочет за счет бюджета сгонять в Корею со своей женой прости******
12:40
Igrok Igorek
"Сожалеем..." Вот это уже не забыть.
12:39
Весёлый©
"Сейчас, наверное, важно продолжить раздвигать наши булки", - отметила птица-секретарь.
12:36
daco29
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
12:33
tryam
Вся страна говорит - не едем и плевать на 8 лет унижений, лучше не участвовать вовсе. Эти же страну унижают, своими договорюсь поеду без флага гимна.
12:31
tryam
Ты никто и звать тебя никак. Без страны и гимна. Что ты там собрался отстаивать. Раньше надо было это делать.
12:30