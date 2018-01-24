12:18 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Дмитрий Песков: "Важно избегать таких слов, как бойкот. С МОК нужно продолжать диалог"

Бойкота Олимпиады не будет. Фото AFP
Бойкота Олимпиады не будет. Фото AFP
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С чего все взяли, что российский флаг нельзя приносить на трибуны во время Олимпиады?Почему история о запрете российского флага стала провокацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле призвали избегать слова бойкот в отношении участия российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхан. По его словам, Россия должна продолжать диалог с МОК и отстаивать свои права.

Вы знаете, сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как бойкот, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – Есть два фактора, которые нужно учитывать. Первый – очень много вопросов, которые обсуждаются, муссируются, но непонятно со ссылкой на кого, и непонятно, официальна эта информация или нет. Появляются новые какие-то элементы. Например, запрет использования флагов на трибунах на болельщиков. Как вы знаете, в решении МОК, которое было опубликовано, об этом ничего не говорилось.

В любом случае с МОКом нужно продолжать диалог. Ситуация не простая, а скорее, сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог. С МОКом нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180124/1131553850.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (25)
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Millwall82

На Легкова страшно смотреть уже, человек замкнулся, начал пить. Сломана у человека карьера, а кроме лыж он ничего не умеет.

14:20

DENsid

Фееричные мазохисты ... точнее поху..сты)))

14:07

Millwall82

Устюгов, Шипулин, Ан, фигуристы, вот кому МОК сломал жизнь и один вопрос почему эти спортсмены не получают юр. помощи, почему нет ни одного иска? И самое главное почему не ищут виновных у себя, всех тех кто давал допинг.

14:05

Millwall82

Учитесь у Устюгова жулики и воры.

14:01

pirat1974

потому что, вся недвижимость и акции за бугром, вот и бояться бойкотировать, вдруг все заберут

13:55

Рюрик 09

rashlim Дима, когда тебя имеют в зад без твоего согласия - это не диалог. _______ У человека большой опыт - в этом случае он ведёт очень оживлённый диалог, а не может его вести когда ещё и рот занят.

13:46

MMT

А где диалог то? МОК ведет монолог с заткнутыми ушами, устраивает какую-то частную вечеринку по своему хотению. В этом случае варианта 2: или мы их слушаем и все исполняем или игнорируем их монолог.

13:40

Джон....Сильвер

А долго нашей стране, господин Песков, утираться от их плевков в лицо? Если, вы чиновники, начиная с Рио ничего не смогли сделать и не пытались, а даже скорей еще и усугубили ситуацию - то почему должен страдать российский зритель, болельщик??? На черт нам эта Олимпиада, если МОК убрала всех тех наших спортсменов,, которые могли дать нам медали! Я лично не хочу видеть в медальном зачете даже сборную атлетов из России, стоящую в итоговом медальном зачете на 20-м месте! Зачем смотреть на то, как наши вторые и третьи номера будут биться за 30-40-ое позиции в стартах! Кому нужно это унижение???? России нечего делать на этой Олимпиаде при таком раскладе. А кто виноват, и что с этим делать - у вас было время на это после Рио, целых два года! Что вы делали все это время????

13:35

kolos249

Слабак! Такими заявлениями крадёт голоса избирателей у своего босса! Я за него в марте голосовать точно не буду!

13:29

Rosinant

Соплежуи!

13:25

zyzx

Когда вы говорите,мне кажется что вы бредите.

13:22

Упёртый русский

Как то после вчера читать подобные трусливые заявления Пескова уже противно. Пора уже и лидеру нации кулаком по столу ударить, избивают совершенно невинных россиян, в конце концов.

13:22

rewisor

Какие грамотеи у пескова работают, что в словосочетании "сопли жуем" наделали столько ошибок, что получилось "сожалеем":)

13:15

Vittorio-049

ДИАЛОГ О ЧЕМ? На клоунаду спортом не поедут все ведущие спортсмены РОССИИ. контору мок, возглавляет НЕГОДЯЙ. ТАК С КЕМ ДИАЛОГ ?

13:12

mishel1983

Акция от правительства к Моку:раздвинь булки,вставь черенок с белым флагом-получи пропуск на гей-парад на открытии!

13:03

soldat83

Фу, как противно это читать

12:54

KOSchagil

да пошел ты

12:51

rusfed 2.0

Секретариат божьей росы

12:50

rashlim

Дима, когда тебя имеют в зад без твоего согласия - это не диалог.

12:43

Koira

Осторожная Усатая Секретутка хочет за счет бюджета сгонять в Корею со своей женой прости******

12:40

Igrok Igorek

"Сожалеем..." Вот это уже не забыть.

12:39

Весёлый©

"Сейчас, наверное, важно продолжить раздвигать наши булки", - отметила птица-секретарь.

12:36

daco29

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

12:33

tryam

Вся страна говорит - не едем и плевать на 8 лет унижений, лучше не участвовать вовсе. Эти же страну унижают, своими договорюсь поеду без флага гимна.

12:31

tryam

Ты никто и звать тебя никак. Без страны и гимна. Что ты там собрался отстаивать. Раньше надо было это делать.

12:30