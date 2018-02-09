Дмитрий Песков: "Соревнования для россиян, не участвующих в Олимпиаде, состоятся"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не сомневаются в проведении соревнований для не участвующих в Олимпиаде в Пхенчхане российских спортсменов.
Он напомнил, что ранее Президент Владимир Путин дал поручение правительству заняться подготовкой соревнований для российских спортсменов, которые не могут участвовать в Олимпийских играх.
- Президент также в своем поручении говорил о материальном премировании на уровне олимпийцев, - цитирует "Р-Спорт" Пескова. - Сейчас это прорабатывается, и вы знаете, что такие соревнования готовятся. Поэтому, собственно, нет никаких сомнений, что они состоятся.
Безусловно, учитываются все необходимые параметры для того, чтобы эти соревнования дали возможность спортсменам полностью себя протестировать на предмет, скажем так, соответствия нормам высших достижений.
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https://rsport.ria.ru/olympic_games/20180209/1132234458.html
Есть мнение...
Представляю. Мировые и олимпийские рекорды будут сыпаться как из рога изобилия. Заодно протестируют новые фокусы с мочой))) Клоунада в лучшем духе совково-путинской пропаганды. Ребята неплохо огребут бабла за молчание и сговор с гос.мафией.
15:06
Vladstep
Денег то в стране не меряно
13:02