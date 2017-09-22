Дмитрий Песков: "Россия рассчитывает на то, что Корея обеспечит безопасность на Играх-2018"

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, страна, которая принимает у себя Олимпийские игры, берет на себя ответственность за обеспечение безопасности спортсменов. Песков также добавил, что такой пункт был включен в заявочную книгу к Олимпийским играм-2014 в Сочи.

– Есть ли у России опасения по поводу обеспечения безопасности на Играх-2018? По заявочной книге любая страна, которая принимает у себя Олимпийские игры, берет на себя ответственность за обеспечение безопасности спортсменов, – цитирует ТАСС Пескова. – Так делает любая страна, которая проводит у себя на территории Олимпийские игры. Такой пункт был включен в заявочную книгу Российской Федерации к зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. Каких-либо дополнительных соображений на этот счет у нас нет.

