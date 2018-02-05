13:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Дмитрий Песков: "Решение CAS подтверждает необоснованность подозрений насчет россиян"

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков считает, что решение CAS подтверждает необоснованность подозрений насчет российских спортсменов. Он также добавил, что оно должно снять все подозрения с россиян.

 
Февраль 2014 года. Сочи. Томас БАХ.Решение МОК: циничное убийство

– Мы все-таки считаем, что решение CAS абсолютно должно снять какие-либо подозрения насчет спортсменов. Мы убеждены в этом, что решение CAS лишний раз подтвердило необоснованность таких подозрений, – приводит "Р-Спорт" слова Пескова.

Напомним, ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила 43-х участников Олимпиады-2014 и аннулировала их результаты на основании доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена с учетом сведений информатора ВАДА, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. С них была снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпийских играх, а также признаны результаты Олимпиады-2014 Сочи.

Сегодня МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018/20180205/1132059303.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (3)
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andrewrush

alex160554 Они чисты, пока не доказано обратного. Недостаточность улик - проблема обвинения, пусть ищут лучше.

15:57

alex160554

"Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков считает, что решение CAS подтверждает необоснованность подозрений насчет российских спортсменов." Вовсе нет. Подтверждает лишь недостаточность улик.

14:56

Щас спою

Да заткнись ты уже,иолько бла бла и можете

14:30