Дмитрий Песков: "Решение CAS подтверждает необоснованность подозрений насчет россиян"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков считает, что решение CAS подтверждает необоснованность подозрений насчет российских спортсменов. Он также добавил, что оно должно снять все подозрения с россиян.

– Мы все-таки считаем, что решение CAS абсолютно должно снять какие-либо подозрения насчет спортсменов. Мы убеждены в этом, что решение CAS лишний раз подтвердило необоснованность таких подозрений, – приводит "Р-Спорт" слова Пескова.

Напомним, ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила 43-х участников Олимпиады-2014 и аннулировала их результаты на основании доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена с учетом сведений информатора ВАДА, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. С них была снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпийских играх, а также признаны результаты Олимпиады-2014 Сочи.

Сегодня МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.