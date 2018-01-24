Дмитрий Песков: "Нужно проверить достоверность информации о запрете флага России на Олимпиаде"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: Россия должна прояснить, насколько достоверна информация о запрете проносить флаги страны на трибуны во время Олимпиады в Пхенчхане. Он отметил, что в решении МОК по участию России в Играх-2018 об использовании российских флагов болельщиками на трибунах ничего не говорилось.

– Самое главное – это сейчас в ходе контактов на экспертном уровне прояснить, насколько это достоверная информация, почему она появилась, от кого, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – И соответственно, насколько это соответствует действительности. Здесь главное – сохранять трезвый подход, в первую очередь, в интересах наших спортсменов, которые, как вы сами знаете, приняли решение по возможности участвовать в этих Олимпийских играх. И это решение было встречено с пониманием и было поддержано.