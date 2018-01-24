Дмитрий Песков: "Нужно проверить достоверность информации о запрете флага России на Олимпиаде"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: Россия должна прояснить, насколько достоверна информация о запрете проносить флаги страны на трибуны во время Олимпиады в Пхенчхане. Он отметил, что в решении МОК по участию России в Играх-2018 об использовании российских флагов болельщиками на трибунах ничего не говорилось.
– Самое главное – это сейчас в ходе контактов на экспертном уровне прояснить, насколько это достоверная информация, почему она появилась, от кого, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – И соответственно, насколько это соответствует действительности. Здесь главное – сохранять трезвый подход, в первую очередь, в интересах наших спортсменов, которые, как вы сами знаете, приняли решение по возможности участвовать в этих Олимпийских играх. И это решение было встречено с пониманием и было поддержано.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180124/1131554089.html
ALEKS49
Спортсменов на ОИ не пускают, а наши чиновники все удивляются, сожалеют, недоумевают и т.д. Теперь вот о флагах на трибунах будут сопли жевать. Но в Пхенчань на бюджетные деньги все равно поедут. Им там наши спортсмены вовсе не нужны. Вот их МОК должен был в первую очередь бортануть.
17:15
ALEKS49
Вы господин Песков похоже клинический и... Наших ведущих спортсменов не пускают, а вы об антураже печетесь.
16:45
шико1956
Если не официально, то если поедем, зашугают наш флаг. Ежу понятно. Кремлю нет. Потом будет возмущаться. Неужели непонятно, что им верить нельзя. Нельзя говорить бойкот, не будем. Пошлем туристов. Вон Навка пусть выступит.
13:29
daco29
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
12:34
shpasic
проверить легко - придти на игры с флагом.
12:19
rusfed 2.0
Песков через пару часов: "Мы сожалеем"
12:10