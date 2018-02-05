18:18 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Дмитрий Медведев: "Комиссия МОК приняла постыдное решение"

Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем Фэйсбуке раскритиковал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Валери Фурнерон, которая отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным CAS, в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде-2018 в Корее. По словам главы правительства, такой шаг МОК растоптал элементарные принципы права.

 
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– Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное, – написал Медведев. – Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права. Вина не доказана – не виновен. И именно суд принимает окончательное решение. Сейчас решение приняла группа людей, поставившая себя над судом. Над МОК, над спортсменами, над болельщиками. Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель – причинить политический ущерб нашей стране.

Да, сам МОК решает, кого из спортсменов звать на Олимпиаду, но как объяснять, почему не зовут тех, к кому нет юридических претензий и чья вина не доказана в суде? Такой подход противоречит фундаментальным правовым началам. Не говоря уже о том, что он уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту.

А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России. Но решение комиссии об отказе исполнять вердикт спортивного суда – за гранью понимания. Результат будет долгосрочным. Сначала бизнес победил заветы Пьера де Кубертена в МОК. А теперь – политика победила нормы права и приличия. Жаль олимпийское движение. Жаль спортсменов. Теперь так можно с любым из них. Жаль болельщиков.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Илья КОВАЛЬЧУК, Евгения МЕДВЕДЕВА и Вик УАЙЛД.

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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CanagliaVova

Свободу Сердюкову и Васильевой!!!

20:39

LEHAAAAAAAAA

echo2011 интересно почему их должны освобождать? Или за коррупцию должно сидеть только окружение Путина по мнению оппозиционеров?

20:37

echo2011

Господин Медведев,освободи сначала Улюкаева и Белых,а потом рассуждай о правосудии и правах человека!

19:34

Thomas_Boy_

Держись, Дима! Денег нет!

19:31

rusfed 2.0

Чушь и бумажки (с) Компот (с)

19:11

Dymanomashina

Что прямо вот так вот можно комментировать? Дмитрия Анатольевича?? Ничего не попутали?! То есть, я правильно понял: Алину Кабаеву нельзя, а Дмитрия Медведева можно?!))

19:08

горнолыжник из Горно-Алтайска

Главное чтоб в Алеппо все спокойно было.

19:06

kolos249

И это всё, что может сказать премьер-министр ядерной державы?

18:44