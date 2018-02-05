Дмитрий Медведев: "Комиссия МОК приняла постыдное решение"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем Фэйсбуке раскритиковал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Валери Фурнерон, которая отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным CAS, в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде-2018 в Корее. По словам главы правительства, такой шаг МОК растоптал элементарные принципы права.
– Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное, – написал Медведев. – Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права. Вина не доказана – не виновен. И именно суд принимает окончательное решение. Сейчас решение приняла группа людей, поставившая себя над судом. Над МОК, над спортсменами, над болельщиками. Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель – причинить политический ущерб нашей стране.
Да, сам МОК решает, кого из спортсменов звать на Олимпиаду, но как объяснять, почему не зовут тех, к кому нет юридических претензий и чья вина не доказана в суде? Такой подход противоречит фундаментальным правовым началам. Не говоря уже о том, что он уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту.
А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России. Но решение комиссии об отказе исполнять вердикт спортивного суда – за гранью понимания. Результат будет долгосрочным. Сначала бизнес победил заветы Пьера де Кубертена в МОК. А теперь – политика победила нормы права и приличия. Жаль олимпийское движение. Жаль спортсменов. Теперь так можно с любым из них. Жаль болельщиков.
Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
CanagliaVova
Свободу Сердюкову и Васильевой!!!
20:39
LEHAAAAAAAAA
echo2011 интересно почему их должны освобождать? Или за коррупцию должно сидеть только окружение Путина по мнению оппозиционеров?
20:37
echo2011
Господин Медведев,освободи сначала Улюкаева и Белых,а потом рассуждай о правосудии и правах человека!
19:34
Thomas_Boy_
Держись, Дима! Денег нет!
19:31
rusfed 2.0
Чушь и бумажки (с) Компот (с)
19:11
Dymanomashina
Что прямо вот так вот можно комментировать? Дмитрия Анатольевича?? Ничего не попутали?! То есть, я правильно понял: Алину Кабаеву нельзя, а Дмитрия Медведева можно?!))
19:08
горнолыжник из Горно-Алтайска
Главное чтоб в Алеппо все спокойно было.
19:06
kolos249
И это всё, что может сказать премьер-министр ядерной державы?
18:44