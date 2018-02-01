Дмитрий Губерниев: "Звонил Легкову. Он плачет!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью СЭ отметил, что после решения CAS оправдать 28 российских спортсменов необходимо осторожно относиться к олимпийской заявке. По его словам, некоторые атлеты могут не усилить сборную в Пхенчхане.

– С кем-то уже общались из спортсменов после решения CAS?

– Звонил Легкову. Он плачет! Мы вместе плакали. Это такая новость! А МОК еще разочарован… Ну-ну.

– Что делать дальше?

– Что касается олимпийской заявки, сейчас нужно понимать, кто может претендовать на медали. Саночница Иванова? Конечно! Скелетонисты Никитина и Третьяков? Безусловно! По лыжникам возникают вопросы.

– Почему?

– Ну как? Одних менять, ставить других? Тут такая тонкая история. И нужно четко понимать, кто может усилить сборную. Я уже перечислил Никитину, Иванову и Третьякова, которые завоевывали награды. Танечка выиграла чемпионат Европы под дисквалом, представляете?! Никитина брала медали на этапах Кубка мира. Я просто преклоняюсь перед этими людьми! Это невероятно – давать результат в условиях такого давления. Еще раз всем стало понятно, что никакого госрегулирования допинга у нас не было! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Дмитрия Губерниева