Дмитрий Губерниев: "Я даже боюсь представить, какую сумму могут выставить МОК российские спортсмены"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью СЭ отметил, что решение CAS оправдать 28 российских спортсменов доказывает политизированность МОК. По его словам, комитет ожидают многомиллионные иски от россиян.

– Есть все-таки справедливость в нашем жестоком мире?

– Решение CAS полностью разбивает мотивировочную часть доклада Макларена. И все эти выдумки преступника и нездорового человека Родченкова. Все это четко доказывает политизированность решения. И пусть теперь МОК, который, насколько я понимаю, собирается опротестовывать вердикт в гражданском суде, готовится к многомиллионным искам!

– Даже так?

– Я даже представить боюсь, какую сумму могут выставить Легков, Вылегжанин, Белов. И все остальные! Лена Никитина, Таня Иванова. Все! Вот эти слезы… Слезы матерей, детей, всех! Конечно, деньги это все никак не компенсируют. Но мы должны идти до конца! Пусть ребятам платят за то, что у них отняли. Понятно, что даже миллионы долларов – слабая компенсация, но все же…

Полное интервью Дмитрия Губерниева