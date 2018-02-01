Дмитрий Губерниев: "Я даже боюсь представить, какую сумму могут выставить МОК российские спортсмены"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью СЭ отметил, что решение CAS оправдать 28 российских спортсменов доказывает политизированность МОК. По его словам, комитет ожидают многомиллионные иски от россиян.
– Есть все-таки справедливость в нашем жестоком мире?
– Решение CAS полностью разбивает мотивировочную часть доклада Макларена. И все эти выдумки преступника и нездорового человека Родченкова. Все это четко доказывает политизированность решения. И пусть теперь МОК, который, насколько я понимаю, собирается опротестовывать вердикт в гражданском суде, готовится к многомиллионным искам!
– Даже так?
– Я даже представить боюсь, какую сумму могут выставить Легков, Вылегжанин, Белов. И все остальные! Лена Никитина, Таня Иванова. Все! Вот эти слезы… Слезы матерей, детей, всех! Конечно, деньги это все никак не компенсируют. Но мы должны идти до конца! Пусть ребятам платят за то, что у них отняли. Понятно, что даже миллионы долларов – слабая компенсация, но все же…
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- МОК
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Татьяна Иванова
- Дмитрий Губерниев
- Елена Никитина
- Григорий Родченков
- Ричард Макларен
Nick_R
по сабжу, конечно хочется, чтобы сдернули с МОК бабла побольше, но все же многое уже достигнуто. 1. Доклад Макларена-филькина грамота! 2. Показания Родченкова-бред сумасшедшего. 3. Невиновные спортсмены оправданы. 4. В медальном зачете Сочи опять Россия восстановила свои позиции! На что надеемся, но что не проистекает из решения: 1. ОКР не восстановят в МОК, так как это не было предметом разбирательства. 2. Реабилитированные спортсмены, и просто неприглашенные а-ля Шипулин, Устюгов, Ан и еже с ними, в Корею все же не поедут.
17:13
Nick_R
2_Разбанен досрочно я думаю его мнение интересует людей в несколько сот тысяч раз больше твоего.
17:09
Разбанен досрочно
сколько бы вы не терли камменты, все равно нисколько. министр без портфеля пару часов назад сам объяснил почему. а мнение этого недоделка вообще мало кого волнует и на что влияет.
17:06