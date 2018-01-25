Дмитрий Губерниев: "В Рио были цветочки, ягодки выросли в Пхенчхане!"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев опубликовал на своей странице в Инстаграме совместное фото с президентом МОК Томасом Бахом, которое было сделано во время Олимпиады-2016. Он выразил мнение по поводу недопуска российских спортсменов на Игры-2018.
"Это фото с президентом МОК Томасом Бахом было сделано в Рио-2016! Тогда все только начиналось... Сегодня Бах сделал заявление по поводу отсутствия в списке приглашенных в Корею Шипулина , Ана и Устюгова! Цитата: "Список комиссии МОК содержит только чистых российских спортсменов! Если спортсмен отсутствует в списке – это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения". Конец цитаты! Да , в Рио были цветочки, ягодки выросли в Пхенчхане! А вы что думаете по поводу заявления Главы МОК? Я не сомневаюсь в честности и чистоте ребят! Буду продолжать их поддерживать", – написал Губерниев.
Напомним, ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.
Это фото с президентом МОК Томасом Бахом было сделано в Рио - 2016!!!! Тогда все только начиналось..... Сегодня Бах сделал заявление по поводу отсутствия в списке приглашённых в Корею Шипулина , Ана и Устюгова!!! Цитата : Список комиссии МОК содержит только чистых российских спортсменов !!!! Если спортсмен отсутствует в списке - это значит , у комиссии были серьезные основания для такого решения! Конец цитаты!!! Да , в Рио были цветочки , ягодки выросли в Пхенчхане!!!! А вы что думаете по поводу заявления Главы МОК????? Я не сомневаюсь в честности и чистоте ребят!!!!! Буду продолжать их поддерживать!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #лыжи #лыжныегонки #шорттрек #антоншипулин #викторан #сергейустюгов #макларен #допинг #родченков #список #допуск #матчтв #каналроссия
Контрольный выстрел Баха. Как МОК издевается над Россией
Stiffupperlip
Словоблудие Дмитрия тоже растёт в геометрической прогрессии .
09:22
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Рано ты, губершлёп, раскатал свой орган рабочий..... До 9 февраля получишь "исчё" и "фрукты--овощи"!!!!
08:49
Джон....Сильвер
И это только начало, Дима!!! России мыла не хватит, чтобы отмыться от плевков! Большое Спасибо русским чиновникам - так завалить дела в нашем спорте суметь еще надо было!
08:47
Курдин
в Токио будут арбузы
08:43