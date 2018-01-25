Дмитрий Губерниев: "В Рио были цветочки, ягодки выросли в Пхенчхане!"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев опубликовал на своей странице в Инстаграме совместное фото с президентом МОК Томасом Бахом, которое было сделано во время Олимпиады-2016. Он выразил мнение по поводу недопуска российских спортсменов на Игры-2018.

"Это фото с президентом МОК Томасом Бахом было сделано в Рио-2016! Тогда все только начиналось... Сегодня Бах сделал заявление по поводу отсутствия в списке приглашенных в Корею Шипулина , Ана и Устюгова! Цитата: "Список комиссии МОК содержит только чистых российских спортсменов! Если спортсмен отсутствует в списке – это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения". Конец цитаты! Да , в Рио были цветочки, ягодки выросли в Пхенчхане! А вы что думаете по поводу заявления Главы МОК? Я не сомневаюсь в честности и чистоте ребят! Буду продолжать их поддерживать", – написал Губерниев.

Напомним, ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

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