08:30 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Дмитрий Губерниев: "В Рио были цветочки, ягодки выросли в Пхенчхане!"

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев опубликовал на своей странице в Инстаграме совместное фото с президентом МОК Томасом Бахом, которое было сделано во время Олимпиады-2016. Он выразил мнение по поводу недопуска российских спортсменов на Игры-2018.

"Это фото с президентом МОК Томасом Бахом было сделано в Рио-2016! Тогда все только начиналось... Сегодня Бах сделал заявление по поводу отсутствия в списке приглашенных в Корею Шипулина , Ана и Устюгова! Цитата: "Список комиссии МОК содержит только чистых российских спортсменов! Если спортсмен отсутствует в списке – это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения". Конец цитаты! Да , в Рио были цветочки, ягодки выросли в Пхенчхане! А вы что думаете по поводу заявления Главы МОК? Я не сомневаюсь в честности и чистоте ребят! Буду продолжать их поддерживать", – написал Губерниев.

Напомним, ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

 

Это фото с президентом МОК Томасом Бахом было сделано в Рио - 2016!!!! Тогда все только начиналось..... Сегодня Бах сделал заявление по поводу отсутствия в списке приглашённых в Корею Шипулина , Ана и Устюгова!!! Цитата : Список комиссии МОК содержит только чистых российских спортсменов !!!! Если спортсмен отсутствует в списке - это значит , у комиссии были серьезные основания для такого решения! Конец цитаты!!! Да , в Рио были цветочки , ягодки выросли в Пхенчхане!!!! А вы что думаете по поводу заявления Главы МОК????? Я не сомневаюсь в честности и чистоте ребят!!!!! Буду продолжать их поддерживать!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #лыжи #лыжныегонки #шорттрек #антоншипулин #викторан #сергейустюгов #макларен #допинг #родченков #список #допуск #матчтв #каналроссия

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Янв 24, 2018 at 10:43 PST

Контрольный выстрел Баха. Как МОК издевается над Россией 

 
 
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Stiffupperlip

Словоблудие Дмитрия тоже растёт в геометрической прогрессии .

09:22

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Рано ты, губершлёп, раскатал свой орган рабочий..... До 9 февраля получишь "исчё" и "фрукты--овощи"!!!!

08:49

Джон....Сильвер

И это только начало, Дима!!! России мыла не хватит, чтобы отмыться от плевков! Большое Спасибо русским чиновникам - так завалить дела в нашем спорте суметь еще надо было!

08:47

Курдин

в Токио будут арбузы

08:43