Дмитрий Губерниев: "Шипулина, Ана и Устюгова нет в списке приглашенных? Разум отказывается в это верить"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что не знает что делать в ситуации с недопуском до участия до Олимпийских игр-2018 биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана. Ранее стало известно, что спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Олимпиаду.

"Антон Шипулин и Сергей Устюгов не едут на Олимпийские игры? Лидеры наших биатлонистов и лыжников? Также как и Виктор Ан? Парней нет в списке приглашённых? Разум отказывается в это верить! Я не знаю , что делать. Правда", - написал на своей странице в Инстаграме Губерниев.

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