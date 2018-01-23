Дмитрий Губерниев: "Шипулина, Ана и Устюгова нет в списке приглашенных? Разум отказывается в это верить"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что не знает что делать в ситуации с недопуском до участия до Олимпийских игр-2018 биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана. Ранее стало известно, что спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Олимпиаду.
"Антон Шипулин и Сергей Устюгов не едут на Олимпийские игры? Лидеры наших биатлонистов и лыжников? Также как и Виктор Ан? Парней нет в списке приглашённых? Разум отказывается в это верить! Я не знаю , что делать. Правда", - написал на своей странице в Инстаграме Губерниев.
Антон Шипулин и Сергей Устюгов не едут на Олимпийские игры???? Лидеры наших биатлонистов и лыжников??? Также как и Виктор Ан???? Парней нет в списке приглашённых ??? Разум отказывается в это верить!!!! Я не знаю , что делать!!! Правда! 😫 #антоншипулин #сергейустюгов #викторан #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #лыжи #шорттрек #макларен #родченков #вада #доклад #лыжныегонки #мок
Звезд России не пускают на Олимпиаду. LIVE! // Станислав Поздняков: "В списке участников Олимпиады больше нет Ана, Шипулина и Устюгова"
Levbereg
Бойкот. Только бойкот. Позор тем, кто будет после этого выступать на Олимпиаде
13:17
genry2012
Разум не верит? А он был у тебя! "Что делать не знаю" - а что ты реально можешь сделать? Болтун
13:05
v.m.sem
закрадывалось подозрение,когда Шипуля "мурку водил" - поеду/не поеду,может чего и боялся и вот вам нате ,хрен в томате...
12:38
rusfed 2.0
Все, к чему прикасается Гребец, превращается в кучу
12:10