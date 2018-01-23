12:05 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Дмитрий Губерниев: "Шипулина, Ана и Устюгова нет в списке приглашенных? Разум отказывается в это верить"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что не знает что делать в ситуации с недопуском до участия до Олимпийских игр-2018 биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана. Ранее стало известно, что спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Олимпиаду.

"Антон Шипулин и Сергей Устюгов не едут на Олимпийские игры? Лидеры наших биатлонистов и лыжников? Также как и Виктор Ан? Парней нет в списке приглашённых? Разум отказывается в это верить! Я не знаю , что делать. Правда", - написал на своей странице в Инстаграме Губерниев.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. LIVE! // Станислав Поздняков: "В списке участников Олимпиады больше нет Ана, Шипулина и Устюгова"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Levbereg

Бойкот. Только бойкот. Позор тем, кто будет после этого выступать на Олимпиаде

13:17

genry2012

Разум не верит? А он был у тебя! "Что делать не знаю" - а что ты реально можешь сделать? Болтун

13:05

v.m.sem

закрадывалось подозрение,когда Шипуля "мурку водил" - поеду/не поеду,может чего и боялся и вот вам нате ,хрен в томате...

12:38

rusfed 2.0

Все, к чему прикасается Гребец, превращается в кучу

12:10