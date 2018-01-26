Дмитрий Губерниев: "Русский дом"? Если победим на Олимпиаде – спою гимн в прямом эфире"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев, комментируя решение ОКР отказаться от открытия "Русского дома" на Олимпиаде в Корее, заявил, что готов исполнить гимн и не на церемонии награждения. Ранее президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил: "У нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, поэтому большого смысла организовывать "Русский дом" ОКР не видит".
– Если во время моего репортажа с лыж или биатлона наш спортсмен одержит победу, то я не буду откладывать гимн до церемонии награждения и спою его в прямом эфире, – сказал Губерниев. (Андрей СИЗЯКИН)
В ОКР объяснили, почему не откроют в Пхенчхане Дом болельщика России
fcsmfan
А нельзя Губерниева забанить? Он же явно че-то принимает! Ну не может же человек не под чем такую ересь нести всё время
20:42
Запрост
Сборную обеспечить тельняшками. "Нас мало, но мы не сдаемся!" Вручаемые медали вешать на шею вручателям! Все одно гимна не будет.
20:17
zema1905
Когда слушаешь Губерниева становится понятно почему не любят Россиян,Мать двоих детей.
20:15
tabs
Уважаемый друг был не очень уважаем
19:19
Stiffupperlip
Не вполне адекватный, при отсутствии намёка на слух , орущий гимн комментатор в прямом эфире - если это не глумление над символом страны , то что?
19:17
За Россию без допинга!
Drek, не удивлюсь, если Малахов, Галкин и Нагиев будут комментировать лучше, чем павлин Губерниев
19:12
Drek
hadzipanagis ЛИШЬ БЫ САМОЛЮБОВАНИЕ И САМОВОСХВАЛЕНИЕ - было удовлетворено ... слащавый - это неудовлетворенная особая особь ... УВЫ, но его почему-то держат на матч-тв ... =========================================================================================== Его женщины и бабушки очень любят, они биатлон не смотрят и большинство в нём ничего не понимают, но слушают, второй звонкий голос страны, после Малахова конечно..
19:12
Drek
Гимн бундесманшафт он уже знает, марсельезу тоже, остался не охваченным гимн Норвегии. Космополитичный ты наш!!))))))))) Вот так надо любить не биатлон, а СЕБЯ , на фоне биатлона. хотя...если это уже не спорт , а шоу-бизнес, то востребованы и не коментаторы, а шоу-мены.Ждем у микрофонов в Корее Малахова, Галкина и конечно Диму Нагиева, может быть, они вам и про спорт расскажут.
19:09
hadzipanagis
dnk /// Дима! Может все-таки действительно не нужно???!! /// 18:48 /// - пусть поет ... ВЫ ПОМНИТЕ СЕРГЕЯ СВЕТЛАКОВА в сериалах на ТНТ - когда он смотрел телевизор и комментировал ТВ-передачи !!! гениальное исполнение ситуационного домашнего поведения простого русского парня - комментатора в домашней одежде ... слащавый - чуть-чуть выше его уровня ... пусть повеселит публику, ПРОСИМ-ПРОСИМ-ПРОСИМ ... "пир во время чумы" - в такой ситуации плакать надо - а дебилам и все равно где петь - ЛИШЬ БЫ САМОЛЮБОВАНИЕ И САМОВОСХВАЛЕНИЕ - было удовлетворено ... слащавый - это неудовлетворенная особая особь ... УВЫ, но его почему-то держат на матч-тв ...
18:57
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Бедный ""прямой эфир""..... ОН этого не выдержит.....
18:54
За Россию без допинга!
Теперь придется болеть против Олимпийских атлетов России
18:50
dnk
Дима! Может все-таки действительно не нужно???!!
18:48
hadzipanagis
ХА-ХА-ХА - СТО РАЗ !!! И ЕЩЕ СТОЛЬКО ЖЕ ПО СТОЛЬКО !!! привет всем ! слащавый мне сейчас напомнил мультик один советский ! называется он - "Жил-был пёс", 1982 г.вып. ЕСЛИ ПОМНИТЕ - там ВОЛК-волчара - на свадьбе под столом наелся объедков от друга-собаки и вдобавок НАПИЛСЯ - И ЗАХОТЕЛ СПЕТЬ ??? вся свадьба потом ЕГО ДОЛГО МУТУЗИЛА И ГНАЛА из дома ... чур-чур, не пей слащавый, и не пой ! всех хозяев и гостей дома-нашего распугаешь ... ненароком ...
18:45
Maksim SEMAK
Вся страна из-за Губерниева будет болеть против своих...
18:38
kaduly
Если сможет запомнить текст
18:31
S@t
"Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша"....
18:11
vorchunn
Он хочет чтобы нас стошнило?
18:06
Gangtrang
Любая реклама и пропаганда российской символики и иных атрибутов во время трансляций запрещена МОК(так что вариантов немного и попытка одна)
18:04
Gangtrang
Гимн он конечно споет.. после закрытия ОИ в самолете
18:01
Ded vsegda odet
Если только биатлонисты выиграют))
18:00
rusfed 2.0
Спортсмены не едут, а этот халявщик куда?
17:58