17:52 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Дмитрий Губерниев: "Русский дом"? Если победим на Олимпиаде – спою гимн в прямом эфире"

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев, комментируя решение ОКР отказаться от открытия "Русского дома" на Олимпиаде в Корее, заявил, что готов исполнить гимн и не на церемонии награждения. Ранее президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил: "У нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, поэтому большого смысла организовывать "Русский дом" ОКР не видит".

– Если во время моего репортажа с лыж или биатлона наш спортсмен одержит победу, то я не буду откладывать гимн до церемонии награждения и спою его в прямом эфире, – сказал Губерниев. (Андрей СИЗЯКИН)

В ОКР объяснили, почему не откроют в Пхенчхане Дом болельщика России 

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КОММЕНТАРИИ (21)
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fcsmfan

А нельзя Губерниева забанить? Он же явно че-то принимает! Ну не может же человек не под чем такую ересь нести всё время

20:42

Запрост

Сборную обеспечить тельняшками. "Нас мало, но мы не сдаемся!" Вручаемые медали вешать на шею вручателям! Все одно гимна не будет.

20:17

zema1905

Когда слушаешь Губерниева становится понятно почему не любят Россиян,Мать двоих детей.

20:15

tabs

Уважаемый друг был не очень уважаем

19:19

Stiffupperlip

Не вполне адекватный, при отсутствии намёка на слух , орущий гимн комментатор в прямом эфире - если это не глумление над символом страны , то что?

19:17

За Россию без допинга!

Drek, не удивлюсь, если Малахов, Галкин и Нагиев будут комментировать лучше, чем павлин Губерниев

19:12

Drek

hadzipanagis ЛИШЬ БЫ САМОЛЮБОВАНИЕ И САМОВОСХВАЛЕНИЕ - было удовлетворено ... слащавый - это неудовлетворенная особая особь ... УВЫ, но его почему-то держат на матч-тв ... =========================================================================================== Его женщины и бабушки очень любят, они биатлон не смотрят и большинство в нём ничего не понимают, но слушают, второй звонкий голос страны, после Малахова конечно..

19:12

Drek

Гимн бундесманшафт он уже знает, марсельезу тоже, остался не охваченным гимн Норвегии. Космополитичный ты наш!!))))))))) Вот так надо любить не биатлон, а СЕБЯ , на фоне биатлона. хотя...если это уже не спорт , а шоу-бизнес, то востребованы и не коментаторы, а шоу-мены.Ждем у микрофонов в Корее Малахова, Галкина и конечно Диму Нагиева, может быть, они вам и про спорт расскажут.

19:09

hadzipanagis

dnk /// Дима! Может все-таки действительно не нужно???!! /// 18:48 /// - пусть поет ... ВЫ ПОМНИТЕ СЕРГЕЯ СВЕТЛАКОВА в сериалах на ТНТ - когда он смотрел телевизор и комментировал ТВ-передачи !!! гениальное исполнение ситуационного домашнего поведения простого русского парня - комментатора в домашней одежде ... слащавый - чуть-чуть выше его уровня ... пусть повеселит публику, ПРОСИМ-ПРОСИМ-ПРОСИМ ... "пир во время чумы" - в такой ситуации плакать надо - а дебилам и все равно где петь - ЛИШЬ БЫ САМОЛЮБОВАНИЕ И САМОВОСХВАЛЕНИЕ - было удовлетворено ... слащавый - это неудовлетворенная особая особь ... УВЫ, но его почему-то держат на матч-тв ...

18:57

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Бедный ""прямой эфир""..... ОН этого не выдержит.....

18:54

За Россию без допинга!

Теперь придется болеть против Олимпийских атлетов России

18:50

dnk

Дима! Может все-таки действительно не нужно???!!

18:48

hadzipanagis

ХА-ХА-ХА - СТО РАЗ !!! И ЕЩЕ СТОЛЬКО ЖЕ ПО СТОЛЬКО !!! привет всем ! слащавый мне сейчас напомнил мультик один советский ! называется он - "Жил-был пёс", 1982 г.вып. ЕСЛИ ПОМНИТЕ - там ВОЛК-волчара - на свадьбе под столом наелся объедков от друга-собаки и вдобавок НАПИЛСЯ - И ЗАХОТЕЛ СПЕТЬ ??? вся свадьба потом ЕГО ДОЛГО МУТУЗИЛА И ГНАЛА из дома ... чур-чур, не пей слащавый, и не пой ! всех хозяев и гостей дома-нашего распугаешь ... ненароком ...

18:45

Maksim SEMAK

Вся страна из-за Губерниева будет болеть против своих...

18:38

kaduly

Если сможет запомнить текст

18:31

S@t

"Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша"....

18:11

vorchunn

Он хочет чтобы нас стошнило?

18:06

Gangtrang

Любая реклама и пропаганда российской символики и иных атрибутов во время трансляций запрещена МОК(так что вариантов немного и попытка одна)

18:04

Gangtrang

Гимн он конечно споет.. после закрытия ОИ в самолете

18:01

Ded vsegda odet

Если только биатлонисты выиграют))

18:00

rusfed 2.0

Спортсмены не едут, а этот халявщик куда?

17:58