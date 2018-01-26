Дмитрий Губерниев: "Русский дом"? Если победим на Олимпиаде – спою гимн в прямом эфире"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев, комментируя решение ОКР отказаться от открытия "Русского дома" на Олимпиаде в Корее, заявил, что готов исполнить гимн и не на церемонии награждения. Ранее президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил: "У нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, поэтому большого смысла организовывать "Русский дом" ОКР не видит".

– Если во время моего репортажа с лыж или биатлона наш спортсмен одержит победу, то я не буду откладывать гимн до церемонии награждения и спою его в прямом эфире, – сказал Губерниев. (Андрей СИЗЯКИН)

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