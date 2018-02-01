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Дмитрий Губерниев - про решение CAS: "И никакой господдержки допинга в России"

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CAS.CAS оправдал российских олимпийцев! Live!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев через Инстаграм поделился своим мнением по поводу решения CAS, который сегодня удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов об аннулировании результатов Олимпийских игр-2014 в Сочи и пожизненном отстранении от Олимпиад. 

Запись Губерниева (орфография и пунктуация оставлены без изменений):

 

- А теперь в гражданские суды и многомиллионные иски!!! Большинство оправданы!!! Решение CAS!!!! Честные имена российских спортсменов восстановлены!!! Но кто вернёт потерянные годы , нервы , здоровье???? И в Корею не попасть!!! Решение МОК явно было политизированным!!! И никакой господдержки допинга в России!!!Решение по биатлонисткам позже!!!! Вперёд!!!

 

А теперь в гражданские суды и многомиллионные иски!!! Большинство оправданы!!! Решение CAS!!!! Честные имена российских спортсменов восстановлены!!! Но кто вернёт потерянные годы , нервы , здоровье???? И в Корею не попасть!!! Решение МОК явно было политизированным!!! И никакой господдержки допинга в России!!!Решение по биатлонисткам позже!!!! Вперёд!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊 #русскиечистые #решениесуда #оправданы #CAS #макларен #родченков

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Фев 1, 2018 at 12:42 PST

 

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (4)
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kuler

Такие патриотические идиоты как Губерниев для страны опасней любых наймитов западных...Специально же для отметили - "вопрос господдержки допинга в Росиии не расматривали в принципе". Рад за спорменов очень, но не хотелось бы, чтобы на этой волне под восторженные вопли разных Губерниев, Мудко с компанией опять в полный отказ пошли, а к Токио с Пекином спормены опять из-за чинуш убогих по щам получили.

12:44

maverick007

rad19 Да уж, сейчас бы на всю эту семейку вшивую посмотреть!

12:18

rad19

Ну что , козёл , Дукурс , порадовался медали...кочан капусты тебе.....

12:07

Serenky25

Ну чего ты плетешь то? Этот вопрос не рассматривали.

11:58