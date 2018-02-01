Дмитрий Губерниев - про решение CAS: "И никакой господдержки допинга в России"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев через Инстаграм поделился своим мнением по поводу решения CAS, который сегодня удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов об аннулировании результатов Олимпийских игр-2014 в Сочи и пожизненном отстранении от Олимпиад.

Запись Губерниева (орфография и пунктуация оставлены без изменений):

- А теперь в гражданские суды и многомиллионные иски!!! Большинство оправданы!!! Решение CAS!!!! Честные имена российских спортсменов восстановлены!!! Но кто вернёт потерянные годы , нервы , здоровье???? И в Корею не попасть!!! Решение МОК явно было политизированным!!! И никакой господдержки допинга в России!!!Решение по биатлонисткам позже!!!! Вперёд!!!