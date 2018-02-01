Дмитрий Губерниев - про решение CAS: "И никакой господдержки допинга в России"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев через Инстаграм поделился своим мнением по поводу решения CAS, который сегодня удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов об аннулировании результатов Олимпийских игр-2014 в Сочи и пожизненном отстранении от Олимпиад.
Запись Губерниева (орфография и пунктуация оставлены без изменений):
- А теперь в гражданские суды и многомиллионные иски!!! Большинство оправданы!!! Решение CAS!!!! Честные имена российских спортсменов восстановлены!!! Но кто вернёт потерянные годы , нервы , здоровье???? И в Корею не попасть!!! Решение МОК явно было политизированным!!! И никакой господдержки допинга в России!!!Решение по биатлонисткам позже!!!! Вперёд!!!
А теперь в гражданские суды и многомиллионные иски!!! Большинство оправданы!!! Решение CAS!!!! Честные имена российских спортсменов восстановлены!!! Но кто вернёт потерянные годы , нервы , здоровье???? И в Корею не попасть!!! Решение МОК явно было политизированным!!! И никакой господдержки допинга в России!!!Решение по биатлонисткам позже!!!! Вперёд!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊 #русскиечистые #решениесуда #оправданы #CAS #макларен #родченков
kuler
Такие патриотические идиоты как Губерниев для страны опасней любых наймитов западных...Специально же для отметили - "вопрос господдержки допинга в Росиии не расматривали в принципе". Рад за спорменов очень, но не хотелось бы, чтобы на этой волне под восторженные вопли разных Губерниев, Мудко с компанией опять в полный отказ пошли, а к Токио с Пекином спормены опять из-за чинуш убогих по щам получили.
12:44
maverick007
rad19 Да уж, сейчас бы на всю эту семейку вшивую посмотреть!
12:18
rad19
Ну что , козёл , Дукурс , порадовался медали...кочан капусты тебе.....
12:07
Serenky25
Ну чего ты плетешь то? Этот вопрос не рассматривали.
11:58