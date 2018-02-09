Дмитрий Губерниев: "Очень важно, чтобы болельщики не объявляли бойкот Олимпиаде"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал болельщиков поддерживать российских спортсменов, которые выступают на Олимпиаде-2018. Россияне участвуют в Играх в особом статусе "олимпийских атлетов из России". Часть российских спортсменов не получили приглашения на Олимпиаду от специальной комиссии МОК.

– Хочу через "Спорт-Экспресс" обратиться к болельщикам. Очень важно, чтобы вы не объявляли бойкот этой Олимпиаде, – отметил Губерниев. – Я не сомневаюсь, что рейтинги у Игр будут приличные. Но важно помнить, что вся наша делегация в Корее очень нуждается в поддержке со стороны болельщиков. Очень! И не сомневаюсь, что наша команда будет сражаться.

В американской печати пишут, что русские оставили место для общекомандного зачета, чтобы писать туда свои медали. Это говорит о том, что даже в такой ситуации они продолжают нас бояться. У нас молодая команда, и она сделает все, чтобы выстоять на поле брани. С моей точки зрения, речи о подсчете медалей быть не может. Мы рады каждой медали, и если они будут, то это станет огромным успехом.

В то же время нужно быть внимательным. Со стороны западных стран могут быть действия, которые помешают нам вернуть флаг и восстановить в правах ОКР. Давайте быть крайне осторожными и внимательными. Но это не значит, что мы должны выступать без достоинства. Мы будем держать голову, не оборачиваться и никого не бояться. (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Губерниева

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018