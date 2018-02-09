Дмитрий Губерниев: "Очень важно, чтобы болельщики не объявляли бойкот Олимпиаде"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал болельщиков поддерживать российских спортсменов, которые выступают на Олимпиаде-2018. Россияне участвуют в Играх в особом статусе "олимпийских атлетов из России". Часть российских спортсменов не получили приглашения на Олимпиаду от специальной комиссии МОК.
– Хочу через "Спорт-Экспресс" обратиться к болельщикам. Очень важно, чтобы вы не объявляли бойкот этой Олимпиаде, – отметил Губерниев. – Я не сомневаюсь, что рейтинги у Игр будут приличные. Но важно помнить, что вся наша делегация в Корее очень нуждается в поддержке со стороны болельщиков. Очень! И не сомневаюсь, что наша команда будет сражаться.
В американской печати пишут, что русские оставили место для общекомандного зачета, чтобы писать туда свои медали. Это говорит о том, что даже в такой ситуации они продолжают нас бояться. У нас молодая команда, и она сделает все, чтобы выстоять на поле брани. С моей точки зрения, речи о подсчете медалей быть не может. Мы рады каждой медали, и если они будут, то это станет огромным успехом.
В то же время нужно быть внимательным. Со стороны западных стран могут быть действия, которые помешают нам вернуть флаг и восстановить в правах ОКР. Давайте быть крайне осторожными и внимательными. Но это не значит, что мы должны выступать без достоинства. Мы будем держать голову, не оборачиваться и никого не бояться. (Андрей СИЗЯКИН)
dv2205
г-н Г. ГОВОРИ ЗА СЕБЯ А БОЛЕЕ 70 ПРОЦЕНТОВ НЕ ПОЧЕМУ-ТО ГОЛОСОВАЛИ ЗА БОЙКОТ -- НЕ СМОТРИМ И ТЕБЯ НЕ СЛУШАЕМ
11:34
вэняляйнэн
России на ОИ нет. Смотреть этот балаган не буду.
11:05
amilo
to shur В 1980 и 1984 бойкоты были по политическим мотивам. При этом никто не унижал страны по национальному признаку. Сейчас ситуация совсем другая. Конечно все понятно, спортсмены готовились, может быть один шанс, и т.д. и т.п. Но они же еще и граждане своей страны, которая, кстати, их готовила и содержит, и когда их страну постоянно макают в дерьмо, какая-то позиция быть должна. Или что: бабло побеждает зло?
11:05
alur66
Господи-какой же этот ГУБЕРНИЕВ негодяй. Как хамелеон-то одно поет-то другое. Да достали уже с этим медальным зачетом-кому он кроме верхушки вороватой нужен. А олимпиадку эту недоделанную пусть дебилы смотрят и болеют за тех россиян которые все продали ради того чтобы выступить в турнире где тебя изначально видеть не хотят. Убогие соревнования-убогие спортсмены. Настоящий цвет нации в РОССИИ остался-вот они и есть настоящие спортсмены. А наши недоделанные пусть в честной борьбе соревнуются с норвежскими астматиками или бывшими допингерами из США и ГЕРМАНИИ например. Нравится быть рабами-будьте ими-только нас за этих рабов переживать не просите.
10:44
Есть мнение...
Моральное давление на наших спортсменов очень велико. То, что натворили негодяи П. и М., это отвратительно. Мы такой позор не переживали ещё никогда в истории нашего славного спорта. Просто ужасно, катастрофа для многих спортсменов. Но мы все равно обязаны болеть за наших, хоть они ЮАР, хоть ОАЭ, потому что чувствуется какой это большой праздник спорта - Олимпиада.
10:35
staerswimmer23
Больше скандалов, больше внимания! Больше внимания, больше денежек изданию!
10:33
shurikfromkaragay
говнолимпиаду смотреть не буду. ежели только хоккей.
10:27
shur
Глухой Ем_______________ Не надо утрировать. А что не бойкотировали ОИ, то это правильно. Бойкоты 80 (США и их союзники), 84 (СССР и их союзники) ничего хорошего не дали. Некоторым дается только 1 шанс выступить на ОИ. И они им воспользовались. А когда бойкотировали ОИ-80, то к нам приезжали атлеты из Англии (Себастьян Коэн между прочим выиграл 800м (л/а), а второй англичанин взял серебро. Тот же Пьетро Минеа (Италия) был в призах. И все они выступали под нейтральным флагом. Англия и Италия бойкотировали Игры, по указке США. Если кто не помнит, из-за чего бойкот объявили, то это ввод войск 27.12.1979 в Афган. А наши в 1984 бойкотировали в отместку, особых причин бойкота не было. А Румыния и Югославия отказались бойкотировать (не подчинились СССР)
10:17
Contr
Нет - умерла, так умерла.
10:12
Глухой Ем
Когда следующий раз, для того, чтобы принять участие к тому, к чему "готовились всю жизнь" прикажут на открытии проползти на брюхе, или проскакать раком перед трибунами, и помочиться на свой флаг - не стесняйтесь, дорогие наши олимпийцы, шаги в этом направлении вами уже сделаны очень уверенные. А Губерниев или Чен расскажут, что так и надо.
10:01
dima2001
Большинство читателей СЭ голосовало за бойкот.Я лично смотреть не буду.Так как там нет сб России.
09:56
MrBastarD80
Продажный журналистишка, понимать должен что нормальным людям не стоящим в колено локтевой перед западом такая олимпиада не нужна вовсе.
09:50
alex lav
Сказал бы проще: тревожусь за рекламодателей, а пипл все должен хавать.
09:40
боцманюга флотский
Давно говорил, что Губерниев - провокатор. Ему чихать на гордость и справедливость, лишь бы лишний раз съездить за наш счет за границу. Жаль, что у него нет дороги на Урал - ему бы обьяснили все на пальцах.
09:39
Drek
ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!! Призываете, чтобы заключенные концлагеря Пхеньчхан вели себя с полным соблюдением порядков, установленных надзирателями?? Опомнитесь господа из ОКР, о каком флаге и возращении идет речь?? Если не открыто воевать с МОК, будут нагибать ВСЕГДА. И если на церемонии открытия, в руках наших хоккеисток не взмоет флаг России над колонной, то грош цена всему этому фарсу.
09:36
DimEnzo
Дмитрий, куда вы хотите вернуться? В МОК? Чтобы платить взносы до следующего шабаша? Кто о чем, а кто-то про рейтинги...
09:36
Щас спою
Лучше дом-2 через не могу посмотреть,чем это шопито
09:35
S@t
..."В американской печати пишут, что русские оставили место для общекомандного зачета, чтобы писать туда свои медали. Это говорит о том, что даже в такой ситуации они продолжают нас бояться"... (С) ============================================================================================================= Это говорит лишь о том, что над вами продолжают потешатся... Нечего смотреть на этой "эрзац- олимпиаде"!
09:33
ShellSPb
сам смотри этот фарс
09:32
Весёлый©
Россиянин-болельщик, помни! У тебя нет никаких прав! Снижать рейтинги, хайп и трафик Губерниеву.
09:29
radomir_71
Вообще то при всех опросах более 70% населения голосовали за бойкот...
09:28