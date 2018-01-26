Дмитрий Губерниев: "Общая заявка России 169 человек! Не отступать, не сдаваться!"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев опубликовал на своей странице в Инстаграме список биатлонистов, которые допущены до участия в Олимпийских играх-2018. Напомним, это Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

"Их было четверо! Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Антон Бабиков и Матвей Елисеев! Наша биатлонная Олимпийская Заявка! Сборная Олимпийских атлетов из России! Не отступать, не сдаваться! За себя, за страну да парней и девчонок, которые не попали в Корею! Общая заявка России 169 человек! Бороться, команда! Ничего другого не остается! Нам так и не объяснили, почему не едут Шипулин, Ан, Устюгов! И другие замечательные спортсмены, в расцвете своих сил! Но! Время все расставит на свои места! Вперед", – написал Губерниев.

Ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.