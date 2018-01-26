Дмитрий Губерниев: "Общая заявка России 169 человек! Не отступать, не сдаваться!"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев опубликовал на своей странице в Инстаграме список биатлонистов, которые допущены до участия в Олимпийских играх-2018. Напомним, это Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
"Их было четверо! Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Антон Бабиков и Матвей Елисеев! Наша биатлонная Олимпийская Заявка! Сборная Олимпийских атлетов из России! Не отступать, не сдаваться! За себя, за страну да парней и девчонок, которые не попали в Корею! Общая заявка России 169 человек! Бороться, команда! Ничего другого не остается! Нам так и не объяснили, почему не едут Шипулин, Ан, Устюгов! И другие замечательные спортсмены, в расцвете своих сил! Но! Время все расставит на свои места! Вперед", – написал Губерниев.
Ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.
Их было четверо!!! Татьяна Акимова , Ульяна Кайшева , Антон Бабиков и Матвей Елисеев!!!! Наша биатлонная Олимпийская Заявка!!!! Сборная Олимпийских атлетов из России!!! 👊Не отступать , не сдаваться!!! За себя , за страну , да парней и девчонок , которые не попали в Корею!!! Общая заявка России 169 человек!!!! Бороться , команда!!!! Ничего другого не остаётся!!!! Нам так и не объяснили , почему не едут Шипулин , Ан , Устюгов!!!!! И другие замечательные спортсмены , в расцвете своих сил!!!! Но !!! Время все расставит на свои места!!! Вперёд!!!!!!👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #заявка #мок #олимпиада2018 #олимпиада #бороться #вперед #бабиков #кайшева #акимова #елисеев
dv2205
вас от него не тошнит? как же хочется ему поехать в Корею
09:35
dv2205
Допинг жрать ни кому нельзя. Но тот механизм "коллективной ответственности", который врубил МОК, это мне напомнило немецкую оккупацию в годы ВОВ. Когда за убитого партизанами в деревне немца расстреливали каждого пятого. И вина этого пятого была лишь в том, что он житель этой деревни. Причем главных виновников, что немцы партизан, что МОК руководителей "госпрограммы" достать не могут, поэтому и бьют не виноватых, а тех кого можно и безопасно
09:15
Lars Berger
В эстафетах, кроме смешанной и сингла, не участвуем?! Будет прикольно их выиграть...)
09:04
dv2205
спасибо модеру за потертый коммент
08:59