Дмитрий Губерниев: "Наши женщины на Олимпиаде-2018 всех победят!"

Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что российские биатлонистики будут побеждать на Олимпиаде-2018. На чемпионате мира в Хохфильцене россиянки не завоевали ни одной медали в индивидуальных гонках. Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова стали бронзовыми призерами в составе сборной России в смешанной эстафете.

"Люблю Ирину Старых! Наши женщины на Олимпиаде всех победят!" – написал на своей странице в Instagram Губерниев.