15:07 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Дмитрий Губерниев: "Наши женщины на Олимпиаде-2018 всех победят!"

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Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что российские биатлонистики будут побеждать на Олимпиаде-2018. На чемпионате мира в Хохфильцене россиянки не завоевали ни одной медали в индивидуальных гонках. Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова стали бронзовыми призерами в составе сборной России в смешанной эстафете.

"Люблю Ирину Старых! Наши женщины на Олимпиаде всех победят!" – написал на своей странице в Instagram Губерниев.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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aminasin

Aminasin Неистовый Губерниев! Когда же ты уже начнешь прежде думать, чем говорить(болтать)?! Успокойся же наконец! Это тебе не Новогодний вечер в Останкино!

15:22

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