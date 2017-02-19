Дмитрий Губерниев: "Наши женщины на Олимпиаде-2018 всех победят!"

Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что российские биатлонистики будут побеждать на Олимпиаде-2018. На чемпионате мира в Хохфильцене россиянки не завоевали ни одной медали в индивидуальных гонках. Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова стали бронзовыми призерами в составе сборной России в смешанной эстафете.
"Люблю Ирину Старых! Наши женщины на Олимпиаде всех победят!" – написал на своей странице в Instagram Губерниев.
aminasin
Aminasin Неистовый Губерниев! Когда же ты уже начнешь прежде думать, чем говорить(болтать)?! Успокойся же наконец! Это тебе не Новогодний вечер в Останкино!
15:22