Дмитрий Губерниев: "Им CAS – не указ. Это не борьба с допингом в России, это борьба против России"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что Международный олимпийский комитет, не допуская оправданных CAS российских спортсменов до Олимпиады в Пхенчхане, борется не с допингом в России, а против России.
"Им CAS – не указ. Комиссия МОК не допустила 13 спортсменов и 2 тренеров, оправданных судом в Лозанне, до Олимпиады. Лыжники – Легков, Вылегжанин, Белов, Бессмертных, Шаповалова, Матвеева. Скелетон – Третьяков, Никитина, Орлова. Коньки – Фаткулина, Кузнецов, Румянцев. Сани – Татьяна Иванова. И тренеры – Демченко и Чудинов. Продолжаем борьбу в судах. Пойдем до конца. Зло должно быть наказано. Еще раз – это не борьба с допингом в России, это борьба против России", - написал в Инстаграме Губерниев.
Им CAS - не указ!!!! Комиссия МОК не допустила 13 спортсменов и 2 тренеров , оправданных судом в Лозанне , до Олимпиады!!! Лыжники - Легков , Вылегжанин , Белов , Бессмертных , Шаповалова , Матвеева!!! Скелетон - Третьяков , Никитина , Орлова , Коньки - Фаткулина , Кузнецов , Румянцев , Сани - Татьяна Иванова !!!! И тренеры - Демченко и Чудинов!!! Продолжаем борьбу в судах!!!! Пойдём до конца !!!! Зло должно быть наказано!!!! Ещё раз - это не борьба с допингом в России , это борьба против России!!!! 👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊 #лыжи #коньки #скелетон #спортсмен #спортсмены #мычисты #CAS #суд #мок #комиссия #недопуск #борьба #зло #макларен #родченков #бах #лозанна #корея #пхенчхан #олимпиада #игры #олимпийскиеигры #атлеты #атлетыизроссии
Александр 7
Губерниев иди на приём к власть имущим, пирожных покушай, чайку попей...что ты так распыляешься здесь...иди потанцуй перед руководством, властный соловей.
10:56
заведеевский
Губа, а что ты за Мутко не пишешь ? Если все чистые , то и он Герой России, пострадал не за хер. Только враньё льётся с голубых экранов нашего ТВ. Достали уже, лже-патриоты...
10:45
Koira
Рюрик 09 В данном случае Губерниев абсолютно прав! Вот только, полагаю, что и Шипулину, Ану и К, также надо подавать в суд. Причём не о признании данного решения неправомерным, а о возмещении материального и морального ущерба.______________ Шипулькин будет выступать в команде утина, на выборах. Аха-ха. Допингерам не место на ОИ.
10:37
индеец_Джо
Весёлый©, ты сам-то,желна, географию выучил? А то путаешь Словакию со Словенией, а Карачи с Кабулом.
10:32
Бней Иегуда
Димасик, учи матчасть!)) "7. Формально в МОК ничего не нарушили, поскольку благодаря решениям о нейтральном статусе российских олимпийцев вольны допускать или не допускать наших соотечественников на Игры по своему усмотрению. Комиссия Фурнерон могла даже не ссылаться на отсутствие мотивировочной части, а просто отказать без объяснения причин."
10:31
Весёлый©
А Димон уже выучил слова олимпийского гимна?
10:28
Рюрик 09
В данном случае Губерниев абсолютно прав! Вот только, полагаю, что и Шипулину, Ану и К, также надо подавать в суд. Причём не о признании данного решения неправомерным, а о возмещении материального и морального ущерба.
10:26
индеец_Джо
Это неприглашение на вечеринку МОК.
10:15
Снежик
комиссия им указ, а судебное решение не указ. Вообщето я думал, Бах в отставку подаст после суда, а он решил принцип разделения властей пореформировать
10:10
alex lav
Вот кого бы не надо допускать до ОИ, так это Губерниева
09:55