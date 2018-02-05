09:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Дмитрий Губерниев: "Им CAS – не указ. Это не борьба с допингом в России, это борьба против России"

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Александр ЛЕГКОВ.МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что Международный олимпийский комитет, не допуская оправданных CAS российских спортсменов до Олимпиады в Пхенчхане, борется не с допингом в России, а против России.

"Им CAS – не указ. Комиссия МОК не допустила 13 спортсменов и 2 тренеров, оправданных судом в Лозанне, до Олимпиады. Лыжники – Легков, Вылегжанин, Белов, Бессмертных, Шаповалова, Матвеева. Скелетон – Третьяков, Никитина, Орлова. Коньки – Фаткулина, Кузнецов, Румянцев. Сани – Татьяна Иванова. И тренеры – Демченко и Чудинов. Продолжаем борьбу в судах. Пойдем до конца. Зло должно быть наказано. Еще раз – это не борьба с допингом в России, это борьба против России", - написал в Инстаграме Губерниев.

 

 

 

Им CAS - не указ!!!! Комиссия МОК не допустила 13 спортсменов и 2 тренеров , оправданных судом в Лозанне , до Олимпиады!!! Лыжники - Легков , Вылегжанин , Белов , Бессмертных , Шаповалова , Матвеева!!! Скелетон - Третьяков , Никитина , Орлова , Коньки - Фаткулина , Кузнецов , Румянцев , Сани - Татьяна Иванова !!!! И тренеры - Демченко и Чудинов!!! Продолжаем борьбу в судах!!!! Пойдём до конца !!!! Зло должно быть наказано!!!! Ещё раз - это не борьба с допингом в России , это борьба против России!!!! 👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊 #лыжи #коньки #скелетон #спортсмен #спортсмены #мычисты #CAS #суд #мок #комиссия #недопуск #борьба #зло #макларен #родченков #бах #лозанна #корея #пхенчхан #олимпиада #игры #олимпийскиеигры #атлеты #атлетыизроссии

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Фев 4, 2018 at 10:36 PST

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Александр 7

Губерниев иди на приём к власть имущим, пирожных покушай, чайку попей...что ты так распыляешься здесь...иди потанцуй перед руководством, властный соловей.

10:56

заведеевский

Губа, а что ты за Мутко не пишешь ? Если все чистые , то и он Герой России, пострадал не за хер. Только враньё льётся с голубых экранов нашего ТВ. Достали уже, лже-патриоты...

10:45

Koira

Рюрик 09 В данном случае Губерниев абсолютно прав! Вот только, полагаю, что и Шипулину, Ану и К, также надо подавать в суд. Причём не о признании данного решения неправомерным, а о возмещении материального и морального ущерба.______________ Шипулькин будет выступать в команде утина, на выборах. Аха-ха. Допингерам не место на ОИ.

10:37

индеец_Джо

Весёлый©, ты сам-то,желна, географию выучил? А то путаешь Словакию со Словенией, а Карачи с Кабулом.

10:32

Бней Иегуда

Димасик, учи матчасть!)) "7. Формально в МОК ничего не нарушили, поскольку благодаря решениям о нейтральном статусе российских олимпийцев вольны допускать или не допускать наших соотечественников на Игры по своему усмотрению. Комиссия Фурнерон могла даже не ссылаться на отсутствие мотивировочной части, а просто отказать без объяснения причин."

10:31

Весёлый©

А Димон уже выучил слова олимпийского гимна?

10:28

Рюрик 09

В данном случае Губерниев абсолютно прав! Вот только, полагаю, что и Шипулину, Ану и К, также надо подавать в суд. Причём не о признании данного решения неправомерным, а о возмещении материального и морального ущерба.

10:26

индеец_Джо

Это неприглашение на вечеринку МОК.

10:15

Снежик

комиссия им указ, а судебное решение не указ. Вообщето я думал, Бах в отставку подаст после суда, а он решил принцип разделения властей пореформировать

10:10

alex lav

Вот кого бы не надо допускать до ОИ, так это Губерниева

09:55