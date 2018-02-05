Дмитрий Губерниев: "Им CAS – не указ. Это не борьба с допингом в России, это борьба против России"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что Международный олимпийский комитет, не допуская оправданных CAS российских спортсменов до Олимпиады в Пхенчхане, борется не с допингом в России, а против России.

"Им CAS – не указ. Комиссия МОК не допустила 13 спортсменов и 2 тренеров, оправданных судом в Лозанне, до Олимпиады. Лыжники – Легков, Вылегжанин, Белов, Бессмертных, Шаповалова, Матвеева. Скелетон – Третьяков, Никитина, Орлова. Коньки – Фаткулина, Кузнецов, Румянцев. Сани – Татьяна Иванова. И тренеры – Демченко и Чудинов. Продолжаем борьбу в судах. Пойдем до конца. Зло должно быть наказано. Еще раз – это не борьба с допингом в России, это борьба против России", - написал в Инстаграме Губерниев.