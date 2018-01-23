Дмитрий Губерниев: "Идет борьба не с допингом в России, а борьба с Россией"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что российскому спорту нанесен подлый змеиный удар исподтишка. Губерниев также добавил, что идет борьба не с допингом в России, а с самой Россией.
- Накануне Ан, сегодня Устюгов и Шипулин. Российскому спорту нанесен подлый змеиный удар исподтишка. В тот самый момент, когда все заседания CAS расписаны и до Олимпийских игр практически не остается времени, они выводят из строя лучших честнейших спортсменов страны. Они не замешаны ни в чем. Это сделано специально для того, чтобы мы не успели подать апелляцию в CAS. Это фактически означает, что идет не борьба с допингом в России, а борьба с Россией. И что-то подсказывает, что этот список далеко не полный, - сказал в видео, опубликованном на своей странице в Инстаграме, Губерниев.
Напомним, ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.
Это не борьба с допингом в России!!! Это борьба с Россией!!!!! Смотрите в 17.35 мск на Матче специальный эфир !!!! Комментарии в дневных и вечерних Вестях !!!!! #антоншипулин #сергейустюгов #викторан #лыжи #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #шорттрек #мок #вада #макларен #родченков #матчтв #каналроссия
Звезд России не пускают на Олимпиаду. LIVE! // Станислав Поздняков: "В списке участников Олимпиады больше нет Ана, Шипулина и Устюгова"
Assessor
Пусть усилят накал извинений и выплат репараций. Больше унижений.
20:54
Levbereg
Только бойкот. Расторгнуть все контракты на показы и рекламу в одностороннем порядке в связи с необоснованным "наездом" на наших спортсменов.
15:45
андрей дымов
Губершлеп противный-не пускать его на ои
15:42
ЛокоМотив
спрячь подальше флажок,возьми лучше пиндосский,а то и в европу не пустят
15:40
sailor1990
Дмитрий прав. Если в России есть допинг, но в России с ним не борются, то борясь с Россией ты одновременно борешься и с допингом в России.
15:07
Majestik
Дмитрий прозрел наконец! Только бойкот этого абсурда поможет сохранить честь!
14:50
DENsid
Да ладно, Дима открыл глаза людям )
14:38
polkovnek
как обычно, много вони из ничего. неужели кто-то всерьез думает, что этот старый измученный травмами Ан или какой-то там биатлонист (не один десяток биатлонных гонок проходит за зиму, а наши никогда ничего выиграть не могут, вечно то смазка не та, то к более важным стартам форму набирают, то ветер биатлона не в ту сторону подует итд), так вот неужели адекватный человек всерьез может думать, что они там что-то выиграют? смешно просто.
14:10
Serenky25
Прекращайте унижаться. Нех туда ехать.Надо принимать решение о бойкоте этих говноигр.
13:57
serzheo
О как. А мы и не знали))) Тут же одни васи сидят)))
13:55
aravir
За те деньги, что платят Губерневу, я бы тоже возмущался. Чувак к комментаторам никакого отношения не имеет. Обыкновенный пропагандист от спорта.
13:54
Beard
Интересно,а Губерниев патрио или как?Он поедет или нет?Он там вообще не нужен,комментировать не умеет,а Гимн спеть не дадут!
13:51
Солёный
Димон, а ты за Мутко или нет?
13:50
Доктор со стажем
Господи.прозрел-таки наконец! А раньше этого понять было нельзя, или дурака включал?
13:50
марк де фоссен
alex lav,Drolati-Давайте Мутко лучше комментатором отправим,он и на англоязычную аудиторию сможет вещать.)
13:49
Drolati
Может уже Мутка отправить в отставку
13:46
John0201
Ай ай ай, как плохо, что не поедут лидеры, все равно всех порвем. Мы за Мутко, мы за ЕдРо. Обама во всем виноват!
13:46
Боснийский рефери
А что из себя представляет современная Россия?? Пусть каждый из нас задумается над этим вопросом, хорошенько задумается, остановившись и оглянувшись по сторонам...
13:45
alex lav
Но на Олимпиаду он все равно поедет - ничего личного, просто бизнес)
13:42