13:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Дмитрий Губерниев: "Идет борьба не с допингом в России, а борьба с Россией"

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что российскому спорту нанесен подлый змеиный удар исподтишка. Губерниев также добавил, что идет борьба не с допингом в России, а с самой Россией.

- Накануне Ан, сегодня Устюгов и Шипулин. Российскому спорту нанесен подлый змеиный удар исподтишка. В тот самый момент, когда все заседания CAS расписаны и до Олимпийских игр практически не остается времени, они выводят из строя лучших честнейших спортсменов страны. Они не замешаны ни в чем. Это сделано специально для того, чтобы мы не успели подать апелляцию в CAS. Это фактически означает, что идет не борьба с допингом в России, а борьба с Россией. И что-то подсказывает, что этот список далеко не полный, - сказал в видео, опубликованном на своей странице в Инстаграме, Губерниев.

Напомним, ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

Звезд России не пускают на Олимпиаду. LIVE! // Станислав Поздняков: "В списке участников Олимпиады больше нет Ана, Шипулина и Устюгова"

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Assessor

Пусть усилят накал извинений и выплат репараций. Больше унижений.

20:54

Levbereg

Только бойкот. Расторгнуть все контракты на показы и рекламу в одностороннем порядке в связи с необоснованным "наездом" на наших спортсменов.

15:45

андрей дымов

Губершлеп противный-не пускать его на ои

15:42

ЛокоМотив

спрячь подальше флажок,возьми лучше пиндосский,а то и в европу не пустят

15:40

sailor1990

Дмитрий прав. Если в России есть допинг, но в России с ним не борются, то борясь с Россией ты одновременно борешься и с допингом в России.

15:07

Majestik

Дмитрий прозрел наконец! Только бойкот этого абсурда поможет сохранить честь!

14:50

DENsid

Да ладно, Дима открыл глаза людям )

14:38

polkovnek

как обычно, много вони из ничего. неужели кто-то всерьез думает, что этот старый измученный травмами Ан или какой-то там биатлонист (не один десяток биатлонных гонок проходит за зиму, а наши никогда ничего выиграть не могут, вечно то смазка не та, то к более важным стартам форму набирают, то ветер биатлона не в ту сторону подует итд), так вот неужели адекватный человек всерьез может думать, что они там что-то выиграют? смешно просто.

14:10

Serenky25

Прекращайте унижаться. Нех туда ехать.Надо принимать решение о бойкоте этих говноигр.

13:57

serzheo

О как. А мы и не знали))) Тут же одни васи сидят)))

13:55

aravir

За те деньги, что платят Губерневу, я бы тоже возмущался. Чувак к комментаторам никакого отношения не имеет. Обыкновенный пропагандист от спорта.

13:54

Beard

Интересно,а Губерниев патрио или как?Он поедет или нет?Он там вообще не нужен,комментировать не умеет,а Гимн спеть не дадут!

13:51

Солёный

Димон, а ты за Мутко или нет?

13:50

Доктор со стажем

Господи.прозрел-таки наконец! А раньше этого понять было нельзя, или дурака включал?

13:50

марк де фоссен

alex lav,Drolati-Давайте Мутко лучше комментатором отправим,он и на англоязычную аудиторию сможет вещать.)

13:49

Drolati

Может уже Мутка отправить в отставку

13:46

John0201

Ай ай ай, как плохо, что не поедут лидеры, все равно всех порвем. Мы за Мутко, мы за ЕдРо. Обама во всем виноват!

13:46

Боснийский рефери

А что из себя представляет современная Россия?? Пусть каждый из нас задумается над этим вопросом, хорошенько задумается, остановившись и оглянувшись по сторонам...

13:45

alex lav

Но на Олимпиаду он все равно поедет - ничего личного, просто бизнес)

13:42