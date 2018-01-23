Дмитрий Губерниев: "Идет борьба не с допингом в России, а борьба с Россией"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что российскому спорту нанесен подлый змеиный удар исподтишка. Губерниев также добавил, что идет борьба не с допингом в России, а с самой Россией.

- Накануне Ан, сегодня Устюгов и Шипулин. Российскому спорту нанесен подлый змеиный удар исподтишка. В тот самый момент, когда все заседания CAS расписаны и до Олимпийских игр практически не остается времени, они выводят из строя лучших честнейших спортсменов страны. Они не замешаны ни в чем. Это сделано специально для того, чтобы мы не успели подать апелляцию в CAS. Это фактически означает, что идет не борьба с допингом в России, а борьба с Россией. И что-то подсказывает, что этот список далеко не полный, - сказал в видео, опубликованном на своей странице в Инстаграме, Губерниев.

Напомним, ранее стало известно, что Ан, Шипулин и Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

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