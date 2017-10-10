Дмитрий Губерниев: "Фуркад не против россиян на Олимпиаде-2018? А еще он не против того, чтобы зимой шел снег..."

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме в ироничной форме заявление французского биатлониста Мартена Фуркада о его отношении к допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года. Спортсмен заявлял, что он выступает не против конкретной страны, а против людей, которые используют допинг.

- Друзья,наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против,чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские Игры 2018, - написал Губерниев. - Об этом он сказал в интервью французской прессе!!!! А еще Фуркад не против того ,чтобы зимой шел снег,осенью дождь,а весной пели птицы,разумеется, не уличенные в применении запрещенного корма!!!!