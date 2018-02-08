Дмитрий Губерниев: "Если ты не из России, жри допинг, а потом выступай! И дело в шляпе!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил сожаление в связи с тем, что в отношении шести российских спортсменов, не допущенных до Игр-2018 из-за допингового прошлого, применили двойное наказание. При этом он отметил, что атлеты из других стран, ранее уличенные в допинге, могут выступать.
Напомним, ранее сегодня CAS не стал рассматривать апелляции конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева и шорт-трекистки Татьяны Бородулиной на решение МОК о недопуске на Игры.
"Шапка с символикой Игр!!! Единственный предмет с цветами российского флага, который может носить спортсмен, официальное лицо, и, конечно, журналист!!! И уважение к России тут не причем!!! Просто бабло побеждает все!!! Но спасибо за это! Шапка продается в официальных магазинах, стоит около 950-ти рублей на наши деньги!!! Тем временем CAS постановил – Логинов, Старых, Кулижников, Юсков, Бородулина и Васильев уже точно не выступят в Корее!!! Эти спортсмены имеют допинговые прошлое, были наказаны, а сейчас их наказали снова!!! Бывает, увы, двойное наказание, но не для всех!!! Херманн, Костнер, Сундбю, Пехштайн, Дель Боско и другие иностранцы могут выступать!!! Я про Джастина Гатлина вообще молчу, а он дважды допингист!!! Если ты не из России, жри допинг, а потом выступай!!! И дело в шляпе!!!" – написал в Инстаграме Губерниев.
Кулижников, Юсков и Логинов остались без Олимпиады. CAS не стал рассматривать их дела
Шапка с символикой игр !!! Единственный предмет с цветами российского флага , который может носить спортсмен , официальное лицо , и , конечно , журналист!!!! И уважение к России тут не при чем !!!!! Просто бабло побеждает все!!!!!Но, спасибо за это! Шапка продаётся в официальных магазинах , стоит около 950-ти рублей на наши деньги!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Тем временем CAS постановил - Логинов , Старых , Кулижников , Юсков , Бородулина и Васильев уже точно не выступят в Корее!!! Эти спортсмены имеют допинговые прошлое , были наказаны , а сейчас их наказали снова!!!! Бывает , увы, двойное наказание , но не для всех!!! Херманн , Костнер , Сундбю , Пехштайн, Дель Боско и другие иностранцы могут выступать !!! Я про Джастина Гатлина вообще молчу, а он дважды допингист!!!! Если ты не из России , жри допинг , а потом выступай!!!! И дело в шляпе!!!!! 😜😜😜😜😜😜😜😜😜👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹😫😫😫😫😫🏵🏵👊👊👊👊👊👊☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 #логинов #старых #кулижников #юсков #бородулина #васильев #гэтлин #джастингэтлин #мок #кас #двойныестандарты #олимпиада #корея #пхенчхан #зимниеолимпийскиеигры #допинг
Mao11
И ещё , если ты норвежский астматик.
21:05
VTB24
заведеевский Губерниев редкая мразь. Хоть ссы в глаза, скажет божья роса. Благодаря таким глашатым . в России процветает ложь , на всех государственных СМИ. Почему то это называется Патриотизмом...Всё с ног на голову !!!----- А в чем конкретно не прав Губерниев? Почему одни спортсмены у которых были проблемы с допингом могут выступать на Олимпиаде, а другие нет за то что они русские? Почему Юсков покурив 10 лет назад марихуаны теперь самый ужасный допингер в истории спорта, а Флепс с таким же грешком герой Америки? Разве это не двойные стандарты? Борьба с допингом давно стала политическим и финансовым инструментом и давно не служит первоначальным целям.
20:21
Dymanomashina
Thomas_Boy_ Остановите это глупое животное. 16:26-------------------------------------Не фанат Губерниева, но тут поддержу его. А что это у нас "дружочек" Лидера Нации так по-хамски пишет? Маски сорваны?? Доллары не поступили вовремя на электронный кошелек?))
18:27
Массарагж
Дима, ЖГИ!
18:20
Алексей Д.
О! Очередная перепись дебилов. И уже практически привычно это дело возглавил Томас. Печаль
18:13
Последний Легион
Губерниев прав!! Надо уже гнилому западу показать кузькину мать !!!
18:12
Bask71
Это точно, дело не в допинге, а в стране. Пока Россия не дарит ресурсы западу, мы плохие. Как только начнём разбазаривать, как Ельцин с Горбачёвым, сразу станем лучшими друзьями...
17:54
IceAngel
Кто там в Корею взял весло что-бы этому долб..бу мозги равнять? Позор страны..
17:33
sailor1990
Помнится, большое количество восклицательных знаков в тексте - это симптом некоего психического расстройства - мегаломании, вроде.
17:11
Бен Ричардс
Фееерический д...б
17:07
Джерри. Без Тома.
Ну не жрала Костнер допинг.
17:03
Джерри. Без Тома.
А зачем ему столько смайликов и восклицательных знаков?
17:01
Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ
Если нижний цвет на шапке является ""КРАСНЫМ ?????"", то губерзвон --- королева красоты О.И.- 2018!!!!!
16:59
Frenk Rizl
А вообще он прав. Жрут все, и наши и не наши, а страдаем только мы. И никто меня не переубедит, что Фуркад, Сундбю, Крамер и другие не допингуют.
16:57
Frenk Rizl
он еще пихлера забыл упомянуть
16:54
Don Miguel
Истеричка в шапке оскотиниляся, дальше некуда. Ихие с допинговым прошлом выступают? А наши? Ефимова, Шарапова, Чичерова и еще куча? Их куды? В ту же кучу? Ну очнитесь же, речь идет о системе, и всеобщей безнаказанности, где все наши чинуши - белые и пушистые. Ездят на 600-х мерсах, сидят прочной задницей на своей. Почти 200 спортсменов, вместе с их федерациями, у нас допущены, а вопли только по некоторым. С непотопляемыми заднецосидящими
16:52
Max2015
Вот хоть у Зубкова и Воеводы спросите! У Зайцевой только не ошибиться у какой спросить - у той, у которой ДНК женская надо.
16:40
Весёлый©
Частица 'не' лишняя.
16:37
PitersS
Наглость-второе счастье, потому что первое-хамство.
16:31
pojarniy
Зайка, зайка, а моча в пробирке мужская оказалась, вот тебе Губерниев и Зайка.
16:31
Thomas_Boy_
Остановите это глупое животное.
16:26
Поребрик Юнайтед
Губерниев орёт даже тогда, когда он пишет)
16:21
dv2205
началось
16:19