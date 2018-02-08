Дмитрий Губерниев: "Если ты не из России, жри допинг, а потом выступай! И дело в шляпе!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил сожаление в связи с тем, что в отношении шести российских спортсменов, не допущенных до Игр-2018 из-за допингового прошлого, применили двойное наказание. При этом он отметил, что атлеты из других стран, ранее уличенные в допинге, могут выступать.

Напомним, ранее сегодня CAS не стал рассматривать апелляции конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева и шорт-трекистки Татьяны Бородулиной на решение МОК о недопуске на Игры.

"Шапка с символикой Игр!!! Единственный предмет с цветами российского флага, который может носить спортсмен, официальное лицо, и, конечно, журналист!!! И уважение к России тут не причем!!! Просто бабло побеждает все!!! Но спасибо за это! Шапка продается в официальных магазинах, стоит около 950-ти рублей на наши деньги!!! Тем временем CAS постановил – Логинов, Старых, Кулижников, Юсков, Бородулина и Васильев уже точно не выступят в Корее!!! Эти спортсмены имеют допинговые прошлое, были наказаны, а сейчас их наказали снова!!! Бывает, увы, двойное наказание, но не для всех!!! Херманн, Костнер, Сундбю, Пехштайн, Дель Боско и другие иностранцы могут выступать!!! Я про Джастина Гатлина вообще молчу, а он дважды допингист!!! Если ты не из России, жри допинг, а потом выступай!!! И дело в шляпе!!!" – написал в Инстаграме Губерниев.

Кулижников, Юсков и Логинов остались без Олимпиады. CAS не стал рассматривать их дела