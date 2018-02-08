16:08 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Дмитрий Губерниев: "Если ты не из России, жри допинг, а потом выступай! И дело в шляпе!"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил сожаление в связи с тем, что в отношении шести российских спортсменов, не допущенных до Игр-2018 из-за допингового прошлого, применили двойное наказание. При этом он отметил, что атлеты из других стран, ранее уличенные в допинге, могут выступать.

Напомним, ранее сегодня CAS не стал рассматривать апелляции конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева и шорт-трекистки Татьяны Бородулиной на решение МОК о недопуске на Игры. 

"Шапка с символикой Игр!!! Единственный предмет с цветами российского флага, который может носить спортсмен, официальное лицо, и, конечно, журналист!!! И уважение к России тут не причем!!! Просто бабло побеждает все!!! Но спасибо за это! Шапка продается в официальных магазинах, стоит около 950-ти рублей на наши деньги!!! Тем временем CAS постановил – Логинов, Старых, Кулижников, Юсков, Бородулина и Васильев уже точно не выступят в Корее!!! Эти спортсмены имеют допинговые прошлое, были наказаны, а сейчас их наказали снова!!! Бывает, увы, двойное наказание, но не для всех!!! Херманн, Костнер, Сундбю, Пехштайн, Дель Боско и другие иностранцы могут выступать!!! Я про Джастина Гатлина вообще молчу, а он дважды допингист!!! Если ты не из России, жри допинг, а потом выступай!!! И дело в шляпе!!!" – написал в Инстаграме Губерниев.

Кулижников, Юсков и Логинов остались без Олимпиады. CAS не стал рассматривать их дела

 

Шапка с символикой игр !!! Единственный предмет с цветами российского флага , который может носить спортсмен , официальное лицо , и , конечно , журналист!!!! И уважение к России тут не при чем !!!!! Просто бабло побеждает все!!!!!Но, спасибо за это! Шапка продаётся в официальных магазинах , стоит около 950-ти рублей на наши деньги!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Тем временем CAS постановил - Логинов , Старых , Кулижников , Юсков , Бородулина и Васильев уже точно не выступят в Корее!!! Эти спортсмены имеют допинговые прошлое , были наказаны , а сейчас их наказали снова!!!! Бывает , увы, двойное наказание , но не для всех!!! Херманн , Костнер , Сундбю , Пехштайн, Дель Боско и другие иностранцы могут выступать !!! Я про Джастина Гатлина вообще молчу, а он дважды допингист!!!! Если ты не из России , жри допинг , а потом выступай!!!! И дело в шляпе!!!!! 😜😜😜😜😜😜😜😜😜👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹😫😫😫😫😫🏵🏵👊👊👊👊👊👊☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 #логинов #старых #кулижников #юсков #бородулина #васильев #гэтлин #джастингэтлин #мок #кас #двойныестандарты #олимпиада #корея #пхенчхан #зимниеолимпийскиеигры #допинг

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Фев 8, 2018 в 4:58 PST

 

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (23)
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Mao11

И ещё , если ты норвежский астматик.

21:05

VTB24

заведеевский Губерниев редкая мразь. Хоть ссы в глаза, скажет божья роса. Благодаря таким глашатым . в России процветает ложь , на всех государственных СМИ. Почему то это называется Патриотизмом...Всё с ног на голову !!!----- А в чем конкретно не прав Губерниев? Почему одни спортсмены у которых были проблемы с допингом могут выступать на Олимпиаде, а другие нет за то что они русские? Почему Юсков покурив 10 лет назад марихуаны теперь самый ужасный допингер в истории спорта, а Флепс с таким же грешком герой Америки? Разве это не двойные стандарты? Борьба с допингом давно стала политическим и финансовым инструментом и давно не служит первоначальным целям.

20:21

Dymanomashina

Thomas_Boy_ Остановите это глупое животное. 16:26-------------------------------------Не фанат Губерниева, но тут поддержу его. А что это у нас "дружочек" Лидера Нации так по-хамски пишет? Маски сорваны?? Доллары не поступили вовремя на электронный кошелек?))

18:27

Массарагж

Дима, ЖГИ!

18:20

Алексей Д.

О! Очередная перепись дебилов. И уже практически привычно это дело возглавил Томас. Печаль

18:13

Последний Легион

Губерниев прав!! Надо уже гнилому западу показать кузькину мать !!!

18:12

Bask71

Это точно, дело не в допинге, а в стране. Пока Россия не дарит ресурсы западу, мы плохие. Как только начнём разбазаривать, как Ельцин с Горбачёвым, сразу станем лучшими друзьями...

17:54

IceAngel

Кто там в Корею взял весло что-бы этому долб..бу мозги равнять? Позор страны..

17:33

sailor1990

Помнится, большое количество восклицательных знаков в тексте - это симптом некоего психического расстройства - мегаломании, вроде.

17:11

Бен Ричардс

Фееерический д...б

17:07

Джерри. Без Тома.

Ну не жрала Костнер допинг.

17:03

Джерри. Без Тома.

А зачем ему столько смайликов и восклицательных знаков?

17:01

Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ

Если нижний цвет на шапке является ""КРАСНЫМ ?????"", то губерзвон --- королева красоты О.И.- 2018!!!!!

16:59

Frenk Rizl

А вообще он прав. Жрут все, и наши и не наши, а страдаем только мы. И никто меня не переубедит, что Фуркад, Сундбю, Крамер и другие не допингуют.

16:57

Frenk Rizl

он еще пихлера забыл упомянуть

16:54

Don Miguel

Истеричка в шапке оскотиниляся, дальше некуда. Ихие с допинговым прошлом выступают? А наши? Ефимова, Шарапова, Чичерова и еще куча? Их куды? В ту же кучу? Ну очнитесь же, речь идет о системе, и всеобщей безнаказанности, где все наши чинуши - белые и пушистые. Ездят на 600-х мерсах, сидят прочной задницей на своей. Почти 200 спортсменов, вместе с их федерациями, у нас допущены, а вопли только по некоторым. С непотопляемыми заднецосидящими

16:52

Max2015

Вот хоть у Зубкова и Воеводы спросите! У Зайцевой только не ошибиться у какой спросить - у той, у которой ДНК женская надо.

16:40

Весёлый©

Частица 'не' лишняя.

16:37

PitersS

Наглость-второе счастье, потому что первое-хамство.

16:31

pojarniy

Зайка, зайка, а моча в пробирке мужская оказалась, вот тебе Губерниев и Зайка.

16:31

Thomas_Boy_

Остановите это глупое животное.

16:26

Поребрик Юнайтед

Губерниев орёт даже тогда, когда он пишет)

16:21

dv2205

началось

16:19