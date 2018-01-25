Для недопущенных на Олимпиаду спортсменов организуют альтернативные турниры в России

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что в России будут организованы турниры для тех спортсменов, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх-2018. Он также добавил, что на соревнования будут приглашены иностранцы.

– Для спортсменов, которые не включены в список, в России будем проводить ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, – сказал Колобков. – Спортсмены должны соревноваться. Запрета на их участие в других соревнований нет.

Ранее комиссия МОК по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчхане даже под флагом МОК.

Как стало известно, в нем – многие звездные участники Игр-2014 в Сочи во главе с шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку Виктором Аном, олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипулиным и двукратным чемпионом мира по лыжам Сергеем Устюговым.

Почему звезд России не пускают на Олимпиаду-2018? Специальный брифинг ОКР