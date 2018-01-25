19:18 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Для недопущенных на Олимпиаду спортсменов организуют альтернативные турниры в России

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Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что в России будут организованы турниры для тех спортсменов, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх-2018. Он также добавил, что на соревнования будут приглашены иностранцы.

– Для спортсменов, которые не включены в список, в России будем проводить ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, – сказал Колобков. – Спортсмены должны соревноваться. Запрета на их участие в других соревнований нет.

Ранее комиссия МОК по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчхане даже под флагом МОК.

Как стало известно, в нем – многие звездные участники Игр-2014 в Сочи во главе с шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку Виктором Аном, олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипулиным и двукратным чемпионом мира по лыжам Сергеем Устюговым.

Почему звезд России не пускают на Олимпиаду-2018? Специальный брифинг ОКР

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Pyatochok

"Альтернативные" игры? Даже не смешно... ПОЗОРИЩЕ!!! Под названием "НедоОлимпиада 2018"...

21:30

krekemer

а кого из иностранцев приглашать,обиженного и великого Бьюрн Далина ,он не поедет он на ОИ будет с Дашей и с семьей ,о каких иностранцах идет речь если все ин ,даже с нечистой допинговой историей будут заняты на ОИ ,если только студентов заинтересовав их ,плюшками и ништяками

20:31

нет желтухе!

за чей счёт банкет? Социально ответственные бизнесмены оплатят?

20:27

titan2313

Совсем крыша съехала!

19:57

Бней Иегуда

Это вода, чтобы успокоить.)) И заодно создают видимость работы и заботы о своих.)) Исинбаева и Шубенков уже 2 года ждут альтернативные игры, бгг.))

19:28

ShuishiVatanabe

давайте потратим больше денег

19:25

Kimi_

Тупизм ...и какие это альтернативные игры могут стать альтернативой Олипмийским)))

19:23