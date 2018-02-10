Директор МОК назвал рукопожатие глав Кореи и КНДР историческим моментом

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс считает, что рукопожатие лидерами Кореи и КНДР на церемонии открытия Олимпиады стало историческим моментом. Напомним, что спортсмены этих двух стран прошли в пятницу под единым флагом.

- Думаю, все со мной согласны, что это был исторический момент, – цитирует "Р-Спорт" Адамса. - МОК работает над этим где-то с 2014 года. Мы видели прекрасный символ, как все может измениться. Конечно, мы (МОК), Олимпийские игры сами по себе не могут решить все проблемы мира. Но Олимпийские игры показали, как можно объединиться. Церемония открытия была для нас огромным символическим моментом.