14:02 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Депутат Госдумы Дегтярев: "МОК и ВАДА давно под колпаком американских спецслужб"

ВАДА. Фото AFP
ВАДА. Фото AFP
11

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал беспределом запрет на пронос болельщиками российских флагов на трибуны во время Олимпиады в Пхенчхане. По его словам, это хороший условия для провокаций.

 
Болельщики могут проносить российские флаги на трибуны во время Игр-2018.Источник в МОК: флаг России на трибунах Олимпиады не запрещен

– Запрет на пронос болельщиками флагов – это, во-первых, беспредел; во вторых, – это намеренное создание условий для возможных провокаций, – отметил Дегтярев. – Государство Россия или Олимпийский комитет России не могут контролировать болельщиков! Это свободные граждане, которые сами покупают билеты на самолет, билеты на трибуны и могут поднять свой флаг. Сейчас намеренно создается почва для провокаций. Дирижерам из Вашингтона очень хочется посмотреть на возможные потасовки.

Наш флаг могут поднять и представители других стран, почему нет. Мы знаем, что депутаты из Южной Кореи в поддержку России хотели поднимать наш флаг.

Болельщики – свободные люди, которые вправе поднимать флаги любых стран, в том числе бывших стран. Например, флаг СССР или флаг Российской Империи – черно-желто-белый триколор.

МОК делает это специально для создания неблагоприятного фона вокруг России. Кто за этим стоит? Те, кто давно хотел представить Россию дикой северной страной. МОК и ВАДА давно под колпаком американских спецслужб. Это не вызывает никаких сомнений. Опубликованные хакерами переписки это доказывают.

Реакция на подобные действия должна быть жесткая. Необходимо вести переговоры с МОК, добиваться пересмотра этого беспрецедентного для болельщиков всего мира решения.

11
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

Igrok Igorek

Это он от хакеров узнал или от Жирика?

18:04

vjatich

..."дикой серверной страной" СЕРВЕРНАЯ страна по определению не может быть дикой!

16:48

valderoma

//МОК и ВАДА давно под колпаком американских спецслужб// Не. это всемирный масонский заговор, патамушта расея вштала с кален

16:00

Bache Gabrielsen

Этот персонаж из команды Жириновского и впрямь вообразил себя серьезным политиком...

15:50

tryam

блаблабла 2 года рзговаривают

15:14

Thomas_Boy_

Такой смешной Дегтярев...)

14:54

GiantTemo

А перепроверить ложную инфу не лень? Впрочем, зачем депутату Госдумы РФ перепроверять ложную инфу! Он должен выйти и соврать обо всем!

14:40

nailsh78

2 vasilypetyakov - эти 2 дня уже несколько месяцев - пора б тебя забанить

14:28

Papa-psix

"Реакция на подобные действия должна быть жесткая. Необходимо вести переговоры с МОК, добиваться пересмотра этого беспрецедентного для болельщиков всего мира решения." - жёткость реакции 80 lev. А что если ещё сожаление выразить ? Или перебор ?

14:25

nailsh78

дягтерев че спортсмен что ли ? - пущай работает в своей сфере самолетной - полный ноль и из продажной депутатских мандатов партии

14:24

Flamenco

Наши спецслужбы чем заняты? Только скважины контролируют наверно! Стыдно

14:21