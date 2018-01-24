Депутат Госдумы Дегтярев: "МОК и ВАДА давно под колпаком американских спецслужб"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал беспределом запрет на пронос болельщиками российских флагов на трибуны во время Олимпиады в Пхенчхане. По его словам, это хороший условия для провокаций.

– Запрет на пронос болельщиками флагов – это, во-первых, беспредел; во вторых, – это намеренное создание условий для возможных провокаций, – отметил Дегтярев. – Государство Россия или Олимпийский комитет России не могут контролировать болельщиков! Это свободные граждане, которые сами покупают билеты на самолет, билеты на трибуны и могут поднять свой флаг. Сейчас намеренно создается почва для провокаций. Дирижерам из Вашингтона очень хочется посмотреть на возможные потасовки.

Наш флаг могут поднять и представители других стран, почему нет. Мы знаем, что депутаты из Южной Кореи в поддержку России хотели поднимать наш флаг.

Болельщики – свободные люди, которые вправе поднимать флаги любых стран, в том числе бывших стран. Например, флаг СССР или флаг Российской Империи – черно-желто-белый триколор.

МОК делает это специально для создания неблагоприятного фона вокруг России. Кто за этим стоит? Те, кто давно хотел представить Россию дикой северной страной. МОК и ВАДА давно под колпаком американских спецслужб. Это не вызывает никаких сомнений. Опубликованные хакерами переписки это доказывают.

Реакция на подобные действия должна быть жесткая. Необходимо вести переговоры с МОК, добиваться пересмотра этого беспрецедентного для болельщиков всего мира решения.