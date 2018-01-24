Депутат Госдумы Дегтярев: "МОК и ВАДА давно под колпаком американских спецслужб"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал беспределом запрет на пронос болельщиками российских флагов на трибуны во время Олимпиады в Пхенчхане. По его словам, это хороший условия для провокаций.
– Запрет на пронос болельщиками флагов – это, во-первых, беспредел; во вторых, – это намеренное создание условий для возможных провокаций, – отметил Дегтярев. – Государство Россия или Олимпийский комитет России не могут контролировать болельщиков! Это свободные граждане, которые сами покупают билеты на самолет, билеты на трибуны и могут поднять свой флаг. Сейчас намеренно создается почва для провокаций. Дирижерам из Вашингтона очень хочется посмотреть на возможные потасовки.
Наш флаг могут поднять и представители других стран, почему нет. Мы знаем, что депутаты из Южной Кореи в поддержку России хотели поднимать наш флаг.
Болельщики – свободные люди, которые вправе поднимать флаги любых стран, в том числе бывших стран. Например, флаг СССР или флаг Российской Империи – черно-желто-белый триколор.
МОК делает это специально для создания неблагоприятного фона вокруг России. Кто за этим стоит? Те, кто давно хотел представить Россию дикой северной страной. МОК и ВАДА давно под колпаком американских спецслужб. Это не вызывает никаких сомнений. Опубликованные хакерами переписки это доказывают.
Реакция на подобные действия должна быть жесткая. Необходимо вести переговоры с МОК, добиваться пересмотра этого беспрецедентного для болельщиков всего мира решения.
Igrok Igorek
Это он от хакеров узнал или от Жирика?
18:04
vjatich
..."дикой серверной страной" СЕРВЕРНАЯ страна по определению не может быть дикой!
16:48
valderoma
//МОК и ВАДА давно под колпаком американских спецслужб// Не. это всемирный масонский заговор, патамушта расея вштала с кален
16:00
Bache Gabrielsen
Этот персонаж из команды Жириновского и впрямь вообразил себя серьезным политиком...
15:50
tryam
блаблабла 2 года рзговаривают
15:14
Thomas_Boy_
Такой смешной Дегтярев...)
14:54
GiantTemo
А перепроверить ложную инфу не лень? Впрочем, зачем депутату Госдумы РФ перепроверять ложную инфу! Он должен выйти и соврать обо всем!
14:40
nailsh78
2 vasilypetyakov - эти 2 дня уже несколько месяцев - пора б тебя забанить
14:28
Papa-psix
"Реакция на подобные действия должна быть жесткая. Необходимо вести переговоры с МОК, добиваться пересмотра этого беспрецедентного для болельщиков всего мира решения." - жёткость реакции 80 lev. А что если ещё сожаление выразить ? Или перебор ?
14:25
nailsh78
дягтерев че спортсмен что ли ? - пущай работает в своей сфере самолетной - полный ноль и из продажной депутатских мандатов партии
14:24
Flamenco
Наши спецслужбы чем заняты? Только скважины контролируют наверно! Стыдно
14:21