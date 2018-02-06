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Деннис Освальд: "Решение CAS трудно объяснить"

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Глава дисциплинарной комиссии МОК Деннис Освальд заявил, что решение Спортивным арбитражным судом (CAS) оправдать российских спортсменов шокировало его организацию. Ранее CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 из 39 участников Сочи-2014.

– Решение, которое принял CAS, удивило и шокировало нас, – сказал Освальд. – У нас есть очень веские доказательства. И решение суда трудно объяснить. Мы можем только догадываться, почему CAS принял такое решение, так как пока не получили мотивировочную часть. Сложно говорить о том, чего не знаешь.

Но если вас интересует мое мнение... Арбитры CAS взяли за основу стандарт доказательств, используемый при рассмотрении уголовных дел. А они отличаются от стандартов CAS и гражданских судов. Мы собрали ряд косвенных доказательств, так как это дело о допинге не было стандартным.

Мы должны были смотреть на это глобально. Поэтому если у вас есть сомнения по одному из этих косвенных доказательств, то у вас должно быть три или четыре других. На это CAS, видимо, внимания не обратил.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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lrm1979

Для Slim Taller Кастрюлю сними, Скакать мешает...

11:03

andyk82

Slim Taller Как раз объяснить это легко.Коллегия суда CAS состояла из 4 человек - профессор Кристоф Феддер (Германия), доктор Дирк-Райнер Мартенс (Германия), доктор Хамид Гарави (Франция/Иран) и австриец Михаэль Гайстлингер, ранее работавший в Международном союзе биатлонистов (ИБУ).Так вот это австриец,прикормленный давным-давно,публично критиковал доклад Ричарда Макларена еще до его выхода, а также поддержал присоединение Крыма к России.Кто формировал такой состав суда неизвестно,но,по-видимому,не только Гайстлингер коррупционер. 09:10--------------------------Не иначе, ЦЕЭВРОПЕЕЦ...

10:50

abc1970

Slim Taller, who are you? Write in the native language (or mova?)

10:26

Slim Taller

Как раз объяснить это легко.Коллегия суда CAS состояла из 4 человек - профессор Кристоф Феддер (Германия), доктор Дирк-Райнер Мартенс (Германия), доктор Хамид Гарави (Франция/Иран) и австриец Михаэль Гайстлингер, ранее работавший в Международном союзе биатлонистов (ИБУ).Так вот это австриец,прикормленный давным-давно,публично критиковал доклад Ричарда Макларена еще до его выхода, а также поддержал присоединение Крыма к России.Кто формировал такой состав суда неизвестно,но,по-видимому,не только Гайстлингер коррупционер.

09:10

nailsh78

фуфло и лажа твой доклад, Дениска

08:17

Dymanomashina

Наоборот, все просто объяснить: CAS не зависит еще от хозяев из Вашингтона, в отличии от МОК, поэтому у рабов это вызывает шок.

07:18

saber1

Есть косвенные доказательства? Это типа бред сумашедшего и "любовная" переписка. А есть хоть одно прямое??

07:05

ВеликийПашаБуре

alex-ls усы, лапы и хвост - вот мои доказательства 05:13---------------------------)))))))))

06:59

drew81

если бы захотели, весь мир сейчас на ютюбе наблюдал бы человека или голос, похожий на мутко, говорящего о необходимости подмен, дюшесов и т.п. Но даже этого нет. Только голос, похожий на усатого психопата

06:50

Stanislav1989

Странные люди. В попытке очередного проявления русофобии для них здравый смысл, которым руководствовался CAS, это трудно объяснимо. И что за веские доказательства - о них постоянно говорят, но при этом ни разу не предоставили.

06:25

alex-ls

усы, лапы и хвост - вот мои доказательства

05:13