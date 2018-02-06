Деннис Освальд: "Решение CAS трудно объяснить"

Глава дисциплинарной комиссии МОК Деннис Освальд заявил, что решение Спортивным арбитражным судом (CAS) оправдать российских спортсменов шокировало его организацию. Ранее CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 из 39 участников Сочи-2014.

– Решение, которое принял CAS, удивило и шокировало нас, – сказал Освальд. – У нас есть очень веские доказательства. И решение суда трудно объяснить. Мы можем только догадываться, почему CAS принял такое решение, так как пока не получили мотивировочную часть. Сложно говорить о том, чего не знаешь.

Но если вас интересует мое мнение... Арбитры CAS взяли за основу стандарт доказательств, используемый при рассмотрении уголовных дел. А они отличаются от стандартов CAS и гражданских судов. Мы собрали ряд косвенных доказательств, так как это дело о допинге не было стандартным.

Мы должны были смотреть на это глобально. Поэтому если у вас есть сомнения по одному из этих косвенных доказательств, то у вас должно быть три или четыре других. На это CAS, видимо, внимания не обратил.

Какие еще гадости МОК сделает для России? Заседание LIVE