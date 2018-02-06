Деннис Освальд: "Решение CAS трудно объяснить"

Глава дисциплинарной комиссии МОК Деннис Освальд заявил, что решение Спортивным арбитражным судом (CAS) оправдать российских спортсменов шокировало его организацию. Ранее CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 из 39 участников Сочи-2014.
– Решение, которое принял CAS, удивило и шокировало нас, – сказал Освальд. – У нас есть очень веские доказательства. И решение суда трудно объяснить. Мы можем только догадываться, почему CAS принял такое решение, так как пока не получили мотивировочную часть. Сложно говорить о том, чего не знаешь.
Но если вас интересует мое мнение... Арбитры CAS взяли за основу стандарт доказательств, используемый при рассмотрении уголовных дел. А они отличаются от стандартов CAS и гражданских судов. Мы собрали ряд косвенных доказательств, так как это дело о допинге не было стандартным.
Мы должны были смотреть на это глобально. Поэтому если у вас есть сомнения по одному из этих косвенных доказательств, то у вас должно быть три или четыре других. На это CAS, видимо, внимания не обратил.
lrm1979
Для Slim Taller Кастрюлю сними, Скакать мешает...
11:03
andyk82
Slim Taller Как раз объяснить это легко.Коллегия суда CAS состояла из 4 человек - профессор Кристоф Феддер (Германия), доктор Дирк-Райнер Мартенс (Германия), доктор Хамид Гарави (Франция/Иран) и австриец Михаэль Гайстлингер, ранее работавший в Международном союзе биатлонистов (ИБУ).Так вот это австриец,прикормленный давным-давно,публично критиковал доклад Ричарда Макларена еще до его выхода, а также поддержал присоединение Крыма к России.Кто формировал такой состав суда неизвестно,но,по-видимому,не только Гайстлингер коррупционер. 09:10--------------------------Не иначе, ЦЕЭВРОПЕЕЦ...
10:50
abc1970
Slim Taller, who are you? Write in the native language (or mova?)
10:26
Slim Taller
Как раз объяснить это легко.Коллегия суда CAS состояла из 4 человек - профессор Кристоф Феддер (Германия), доктор Дирк-Райнер Мартенс (Германия), доктор Хамид Гарави (Франция/Иран) и австриец Михаэль Гайстлингер, ранее работавший в Международном союзе биатлонистов (ИБУ).Так вот это австриец,прикормленный давным-давно,публично критиковал доклад Ричарда Макларена еще до его выхода, а также поддержал присоединение Крыма к России.Кто формировал такой состав суда неизвестно,но,по-видимому,не только Гайстлингер коррупционер.
09:10
nailsh78
фуфло и лажа твой доклад, Дениска
08:17
Dymanomashina
Наоборот, все просто объяснить: CAS не зависит еще от хозяев из Вашингтона, в отличии от МОК, поэтому у рабов это вызывает шок.
07:18
saber1
Есть косвенные доказательства? Это типа бред сумашедшего и "любовная" переписка. А есть хоть одно прямое??
07:05
ВеликийПашаБуре
alex-ls усы, лапы и хвост - вот мои доказательства 05:13---------------------------)))))))))
06:59
drew81
если бы захотели, весь мир сейчас на ютюбе наблюдал бы человека или голос, похожий на мутко, говорящего о необходимости подмен, дюшесов и т.п. Но даже этого нет. Только голос, похожий на усатого психопата
06:50
Stanislav1989
Странные люди. В попытке очередного проявления русофобии для них здравый смысл, которым руководствовался CAS, это трудно объяснимо. И что за веские доказательства - о них постоянно говорят, но при этом ни разу не предоставили.
06:25
alex-ls
усы, лапы и хвост - вот мои доказательства
05:13