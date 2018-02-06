Деннис Освальд: "Предположения, что МОК специально сделал так, чтобы российских спортсменов оправдали в CAS, оскорбительны"

Глава дисциплинарной комиссии МОК Деннис Освальд отверг обвинения в том, что олимпийский комитет намеренно допустил, чтобы CAS оправдал российских спортсменов. Освальд подчеркнул, что считает такие предположения оскорбительными для себя.

– Звучали предположения, что МОК специально все подстроил так, чтобы российских спортсменов оправдали в суде, – сказал на 132-й сессии МОК Освальд. – Я считаю это оскорбительным по отношению к МОК, моей комиссии и лично мне. Многие годы я являюсь уважаемым адвокатом, и моя честность никогда не ставилась под сомнение. Читать подобные заявления совершенно неприемлемо.

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