Денис Глушаков: "Наши олимпийцы будут выкладываться на все 200 процентов ради страны. Биться за честь России"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков в интервью "Российской газете" сказал, что будет наблюдать за выступлением российских олимпийцев на Играх-2018 в Пхенчхане. Также хавбек сказал, что понимает, какое давление оказывается на спортсменов, которые будут выступать в Корее под нейтральным флагом.
- Олимпиада - грандиозное событие. Понаблюдать за всеми соревнованиями, естественно, не смогу. Сами понимаете, сборы, тренировки, матчи. Скоро Лига Европы. Но по возможности буду, безусловно, смотреть.
- Какой вид спорта больше всего интересен на зимних Играх?
- Думаю, я не буду оригинальным: почти у всех наибольший интерес вызывает хоккей. Также привлекают внимание лыжи, фигурное катание. Но, если честно, не хотел бы особо никого выделять. Хочется, чтобы у нашей сборной было как можно больше медалей в общекомандном зачете. Это самое важное. Так что я буду переживать и болеть за всю сборную.
- С кем-то из наших олимпийцев общались?
- Разве что недавно передали Илье Ковальчуку фотографию с Трахтенбергом (пресс-атташе "Спартака" - Прим "СЭ"). У Федоровича 70-летие было, вот Ковальчук и поздравил его. Расписался на фотографии.
- Говорите про Олимпиаду между собой в "Спартаке"?
- Но больше, конечно, футбол обсуждаем. Что касается Олимпиады, то в связи со всей этой шумихой вокруг наших ребят настроение чуть испорчено. Все эти скандалы, разговоры - они не добавляют положительных эмоций. Представляю, как трудно было готовиться на этом фоне. Прежде всего, психологически.
- Что бы посоветовали нашей сборной?
- Надо двигаться вперед, думать о результатах. Наши - профессионалы. Они будут выкладываться на все 200 процентов ради страны. Биться за честь России, за свою честь, свое имя. Пусть не обращают внимания на все эти скандалы. И главное - удачи. Уверен, наши справятся с давлением.
Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу и начнется в 14.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2018/02/08/denis-glushakov-nashi-olimpijcy-spraviatsia-s-davleniem.html
SS-1525-Sergey
Коллаборант - коллаборантам! Такой бы подзаголовок собрал бы кучу коментов у посредственности от футбола, но это не в политике партии по этой Олимпиаде. если СМИ дана чётка установка называть сборными РФ, а не OAR, как подобает приличия и правда жизни!
15:21
pahom-17
на 200% это только под допингом...а вот на 100% надо стараться....но и это вряд ли даст результат...потому как большинство атлетов из других стран будут выступать именно на 200%...))
15:21
shpasic
ничего, скоро и до вашего допинга Макларен с ВАДой доберутся))
15:16