Денис Глушаков: "Наши олимпийцы будут выкладываться на все 200 процентов ради страны. Биться за честь России"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков в интервью "Российской газете" сказал, что будет наблюдать за выступлением российских олимпийцев на Играх-2018 в Пхенчхане. Также хавбек сказал, что понимает, какое давление оказывается на спортсменов, которые будут выступать в Корее под нейтральным флагом.

- Олимпиада - грандиозное событие. Понаблюдать за всеми соревнованиями, естественно, не смогу. Сами понимаете, сборы, тренировки, матчи. Скоро Лига Европы. Но по возможности буду, безусловно, смотреть.

- Какой вид спорта больше всего интересен на зимних Играх?

- Думаю, я не буду оригинальным: почти у всех наибольший интерес вызывает хоккей. Также привлекают внимание лыжи, фигурное катание. Но, если честно, не хотел бы особо никого выделять. Хочется, чтобы у нашей сборной было как можно больше медалей в общекомандном зачете. Это самое важное. Так что я буду переживать и болеть за всю сборную.

- С кем-то из наших олимпийцев общались?

- Разве что недавно передали Илье Ковальчуку фотографию с Трахтенбергом (пресс-атташе "Спартака" - Прим "СЭ"). У Федоровича 70-летие было, вот Ковальчук и поздравил его. Расписался на фотографии.

- Говорите про Олимпиаду между собой в "Спартаке"?

- Но больше, конечно, футбол обсуждаем. Что касается Олимпиады, то в связи со всей этой шумихой вокруг наших ребят настроение чуть испорчено. Все эти скандалы, разговоры - они не добавляют положительных эмоций. Представляю, как трудно было готовиться на этом фоне. Прежде всего, психологически.

- Что бы посоветовали нашей сборной?

- Надо двигаться вперед, думать о результатах. Наши - профессионалы. Они будут выкладываться на все 200 процентов ради страны. Биться за честь России, за свою честь, свое имя. Пусть не обращают внимания на все эти скандалы. И главное - удачи. Уверен, наши справятся с давлением.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу и начнется в 14.00 по московскому времени.