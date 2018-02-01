Демченко рассчитывает получить приглашение от МОК до 4 февраля

Главный тренер сборной России Альберт Демченко сказал, что он и саночница Татьяна Иванова в ближайшее время рассчитывают получить приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в Олимпиаде-2018. В четверг, 1 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию специалиста и саночницы на решение комиссии МОК о пожизненном отстранении от Игр.

- На тренировочном сборе в Сочи мы поработаем над определенными моментами с Татьяной Ивановой, Екатериной Батуриной и двойкой Андрей Богданов/Андрей Медведев, - цитирует "Р-Спорт" Демченко. - Надеемся, что вместе с Татьяной получим приглашение МОК и 4 февраля всей дружной компанией отправимся в Пхенчхан.

Рассчитываю, что в оставшиеся дни все будет в порядке с акклиматизацией в Корее, и все наши спортсмены примут участие в Олимпийских играх.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.