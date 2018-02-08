15:16 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Делегация КНДР не покинет Пхенчхан после слов вице-президента США о новых санкциях

Не все рады северокорейцам на Олимпиаде. Фото AFP
Не все рады северокорейцам на Олимпиаде. Фото AFP
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Делегация КНДР не покинет Пхенчхан, где планирует принять участие в Олимпиаде-2018, сообщает Inside the Games. Угроза бойкота Игр со стороны северокорейских спортсменов возникла после резкого заявления вице-президента США Майка Пенса, который на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что в отношении КНДР будут применены новые жесткие санкции, призванные прекратить северокорейскую ядерную программу. Отметим, что Пенс будет присутствовать на церемонии открытия Олимпиады, которая состоится 9 февраля.

В МОК сообщили, что статус КНДР не меняется – делегация из этой страны останется в Пхенчхане и пройдет совместно с южнокорейской делегацией на церемонии открытия.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Хрюндик

Ели бы их родных в заложники не взял этот ушибленный ким, уверен, вся сборная в полном составе свалила бы к южанам.

20:11

bond1951

молотки КНДР ни шагу назад..............

15:47