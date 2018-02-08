Делегация КНДР не покинет Пхенчхан после слов вице-президента США о новых санкциях

Делегация КНДР не покинет Пхенчхан, где планирует принять участие в Олимпиаде-2018, сообщает Inside the Games. Угроза бойкота Игр со стороны северокорейских спортсменов возникла после резкого заявления вице-президента США Майка Пенса, который на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что в отношении КНДР будут применены новые жесткие санкции, призванные прекратить северокорейскую ядерную программу. Отметим, что Пенс будет присутствовать на церемонии открытия Олимпиады, которая состоится 9 февраля.

В МОК сообщили, что статус КНДР не меняется – делегация из этой страны останется в Пхенчхане и пройдет совместно с южнокорейской делегацией на церемонии открытия.