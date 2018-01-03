15:10 3 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Делегация КНДР может базироваться на корабле во время Олимпиады

Олимпийский флаг. Фото REUTERS
Олимпийский флаг. Фото REUTERS

Губернатор провинции Пхенчхан Чой Мун Сун предложил разместить делегацию КНДР на судне во время Олимпиады-2018. Как сообщает AFP, таким образом организаторы хотят обеспечить безопасность всех участников и оградить их от неприятных инцидентов. Корабль должен привозить участников из КНДР непосредственно на соревнования, а потом увозить их.

По данным источника, это предложение было передано губернатором представителю КНДР, который пообещал обсудить его с высшим руководством страны. В ближайшие дни организаторы Игр-2018 намерены решить вопрос с безопасным участием КНДР в Олимпиаде.

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