Делегации Кореи и КНДР на открытии Олимпиады-2018 пройдут под единым флагом

Делегации Кореи и КНДР на открытии Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане пройдут под единым флагом, сообщает Yonhap. Такое решение было принято по итогам переговоров с участием МОК, оргкомитета соревнований, а также национальных комитетов стран.

Ранее стало известно о том, что на Играх в Пхенчхане объединенная команда КНДР и Кореи выступит только в женском хоккейном турнире. Изначально рассматривался вариант, при котором могли быть выставлены объединенные команды и в бобслее.

Женская хоккейная сборная будет выступать под аббревиатурой COR и объединенным флагом. Вместо гимна в ее честь будет исполняться народная корейская песня "Ариран".

Церемония открытия Олимпиады-2018 состоится 9 ферваля. Закрытие Игр намечено на 25 февраля.

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