Дальний Восток вышел на митинги в поддержку российских олимпийцев

Жители Дальнего Востока вышли на митинги в поддержку российских олимпийцев, в знак солидарности со спортсменами в Приморье развернули государственный флаг, в Благовещенске люди выстроились в слово "Мир", а на Сахалине, где акции не помешала даже морозная погода, подготовили баннер с пожеланиями для спортсменов, сообщает ТАСС.

Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Решением исполкома Международного олимпийского комитета российские спортсмены на Играх-2018 выступят под олимпийским флагом. В их форме не должны присутствовать элементы национальной символики. Спортсменам разрешено наносить на форму обозначение Olympic athlete from Russia. Вместо российского гимна на соревнованиях будет звучать олимпийский.