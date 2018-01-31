Дацюк - Путину: "Вы - капитан России"

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк в преддверии Олимпийских играх-2018 на встрече спортсменов с Президентом РФ Владимиром Путиным подарил главе государства свитер с надписью "Россия в моем сердце". Дацюк также выразил благодарность за развитие хоккея в России.

– Как капитан сборной, от имени команды благодарю вас за развитие хоккея в России и поддержку олимпийской сборной и всего спорта, – отметил Дацюк. – Если использовать спортивную терминологию, вы – капитан нашей страны Россия. И хочу подарить вот этот свитер с нашими автографами и надписью "Россия в моем сердце".

Напомним, Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены по решению исполкома МОК выступят на ней в качестве "Олимпийских атлетов из России" с рядом ограничений по допуску и правилам поведения.