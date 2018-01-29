Дацюк повторил достижение Майорова, Михайлова и Фетисова

Нападающий Павел Дацюк, в понедельник утвержденный в качестве капитана российской команды на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, повторил достижение Бориса Майорова, Бориса Михайлова и Вячеслава Фетисова. Форвард СКА стал четвертым игроком в истории сборных СССР/России, который будет капитаном команды на двух Играх подряд.

Напомним, Майоров был капитаном на Играх в 1964 и 1968 годах, Михайлов - в 1976-м и 1980-м, а Фетисов - в 1984-м и 1988-м.

Все капитаны сборной СССР/России на Олимпиадах