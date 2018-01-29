Дацюк повторил достижение Майорова, Михайлова и Фетисова

Нападающий Павел Дацюк, в понедельник утвержденный в качестве капитана российской команды на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, повторил достижение Бориса Майорова, Бориса Михайлова и Вячеслава Фетисова. Форвард СКА стал четвертым игроком в истории сборных СССР/России, который будет капитаном команды на двух Играх подряд.
Напомним, Майоров был капитаном на Играх в 1964 и 1968 годах, Михайлов - в 1976-м и 1980-м, а Фетисов - в 1984-м и 1988-м.
Все капитаны сборной СССР/России на Олимпиадах
|Год
|Капитан
|И
|О
|(Г+П)
|Результат
|1956
|Всеволод БОБРОВ
|7
|12
|(9+3)
|1-е место
|1960
|Николай СОЛОГУБОВ
|5
|9
|(1+8)
|3-е место
|1964
|Борис МАЙОРОВ
|8
|10
|(5+5)
|1-е место
|1968
|Борис МАЙОРОВ
|7
|6
|(3+3)
|1-е место
|1972
|Виктор КУЗЬКИН
|5
|1
|(1+0)
|1-е место
|1976
|Борис МИХАЙЛОВ
|6
|4
|(3+1)
|1-е место
|1980
|Борис МИХАЙЛОВ
|7
|11
|(6+5)
|2-е место
|1984
|Вячеслав ФЕТИСОВ
|7
|11
|(3+8)
|1-е место
|1988
|Вячеслав ФЕТИСОВ
|8
|13
|(4+9)
|1-е место
|1992
|Вячеслав БЫКОВ
|8
|11
|(4+7)
|1-е место
|1994
|Александр СМИРНОВ
|8
|1
|(1+0)
|4-е место
|1998
|Павел БУРЕ
|6
|9
|(9+0)
|2-е место
|2002
|Игорь ЛАРИОНОВ
|6
|3
|(0+3)
|3-е место
|2006
|Алексей КОВАЛЕВ
|8
|6
|(4+2)
|4-е место
|2010
|Алексей МОРОЗОВ
|4
|2
|(2+0)
|Четвертьфинал
|2014
|Павел ДАЦЮК
|5
|6
|(2+4)
|Четвертьфинал
|2018
|Павел ДАЦЮК
|-
|-
|-
|-
- СКА СПб
- Вячеслав Быков
- Сборная России (Хоккей)
- Борис Михайлов
- Вячеслав Фетисов
- Алексей Морозов (хоккей)
- Павел Дацюк
- Игорь Ларионов (хоккей)
- Алексей Ковалев (хоккей)
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Igrok Igorek
Конечно, превзошел. Ни один из бывших не агитировал против "Матильды"...
22:09
ЛокоМотив
не повторил, а превзошел,тем не пришлось быть капитанами НЕЙТРАЛОВ
21:58
Электросталец
ДА, и в 92 надо СНГовия
21:36
Электросталец
некорректно, В 2018 сборная ОАР
21:35
pimpin000
Ничего он не повторил, полный бред. В отличие от наших Великий он не будет выступать за нашу страну.
21:17
spetrov
Жаль, Паши Буре нет в этой компании.
20:38