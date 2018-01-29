20:30 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Дацюк повторил достижение Майорова, Михайлова и Фетисова

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Нападающий Павел Дацюк, в понедельник утвержденный в качестве капитана российской команды на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, повторил достижение Бориса Майорова, Бориса Михайлова и Вячеслава Фетисова. Форвард СКА стал четвертым игроком в истории сборных СССР/России, который будет капитаном команды на двух Играх подряд.

Напомним, Майоров был капитаном на Играх в 1964 и 1968 годах, Михайлов - в 1976-м и 1980-м, а Фетисов - в 1984-м и 1988-м.

Все капитаны сборной СССР/России на Олимпиадах

Год Капитан И О (Г+П) Результат
1956 Всеволод БОБРОВ 7 12 (9+3) 1-е место
1960 Николай СОЛОГУБОВ 5 9 (1+8) 3-е место
1964 Борис МАЙОРОВ 8 10 (5+5) 1-е место
1968 Борис МАЙОРОВ 7 6 (3+3) 1-е место
1972 Виктор КУЗЬКИН 5 1 (1+0) 1-е место
1976 Борис МИХАЙЛОВ 6 4 (3+1) 1-е место
1980 Борис МИХАЙЛОВ 7 11 (6+5) 2-е место
1984 Вячеслав ФЕТИСОВ 7 11 (3+8) 1-е место
1988 Вячеслав ФЕТИСОВ 8 13 (4+9) 1-е место
1992 Вячеслав БЫКОВ 8 11 (4+7) 1-е место
1994 Александр СМИРНОВ 8 1 (1+0) 4-е место
1998 Павел БУРЕ 6 9 (9+0) 2-е место
2002 Игорь ЛАРИОНОВ 6 3 (0+3) 3-е место
2006 Алексей КОВАЛЕВ 8 6 (4+2) 4-е место
2010 Алексей МОРОЗОВ 4 2 (2+0) Четвертьфинал
2014 Павел ДАЦЮК 5 6 (2+4) Четвертьфинал
2018 Павел ДАЦЮК - - - -
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Igrok Igorek

Конечно, превзошел. Ни один из бывших не агитировал против "Матильды"...

22:09

ЛокоМотив

не повторил, а превзошел,тем не пришлось быть капитанами НЕЙТРАЛОВ

21:58

Электросталец

ДА, и в 92 надо СНГовия

21:36

Электросталец

некорректно, В 2018 сборная ОАР

21:35

pimpin000

Ничего он не повторил, полный бред. В отличие от наших Великий он не будет выступать за нашу страну.

21:17

spetrov

Жаль, Паши Буре нет в этой компании.

20:38