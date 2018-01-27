Чудинов будет главным тренером российских саночников на Олимпиаде

Старший тренер сборной России Сергей Чудинов возглавит тренерский штаб национальной команды на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщил главный тренер сборной России Альберт Демченко.

Демченко, возглавляющий сборную с лета 2015 года, в настоящее время лишен возможности поехать на Игры-2018 в связи с дисквалификацией, наложенной на него Международным олимпийским комитетом (МОК). В настоящее время Спортивный арбитражный суд занимается рассмотрением апелляции Демченко на это решение МОК.

- Исполняющим обязанности главного тренера национальной команды саночников на Играх-2018 будет Сергей Чудинов, поскольку он является старшим тренером. Он автоматически был выбран, - цитирует ТАСС Демченко.

Демченко также отметил, что МОК без объяснения причин лишил возможности работы в Пхенчхане еще трех российских тренеров: Александра Васина, Виктора Кнейба и Константина Иванова.