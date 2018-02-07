Что же делать, если российскому атлету кинут российский флаг с трибун? Отвечает Бах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подчеркнул, что за российскими спортсменами на Олимпиаде-2018 будет пристально следить специальная группа. По его словам, каждый из атлетов, приглашенный на Игры в Пхенчхане, подписал документ, согласно которому им нельзя использовать национальную символику на публике.
– Что, если спортсмену из России кинут российский флаг с трибун? – вопрос Баху.
– Правила опубликованы и переведены на русский. Олимпийские спортсмены из России подписали декларацию, в которой они согласились с правилами, – сказал Бах. – Все это внимательно будет отслеживаться группой. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, что Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне в связи с временным отстранением ОКР выступят на ней в качестве Олимпийских атлетов из России. Ранее МОК подтвердил приглашение 169 спортсменов (конькобежка Ольга Граф заявила о том, что не поедет на Игры).
doomkapnz
давно уже понятно, что нужно бежать от флага как можно быстрее
23:30
polenice
Эти деятели из мок ни на один вопрос прямо ответить не могут.
16:42
Rome22
если кинули флаг... то надо отпрыгнуть в сторону и залечь, как тренировали в армии, бросая к ногам муляж гранаты.....
14:49
Alnik-star
В голосование нужно добавить ещё один вариант - мне всё равно, скорее бы закрытие олимпиады.
14:32
OuksNeizbezhen
Выбрал бы третий вариант, если бы не идиотская приписочка "скорее бы начались соревнования". СЭ не оставляет, как всегда, выбора. Выбирать между унижением и унижением.
13:55
Slim Taller
Зря только Фомочкин на трибуны полез.
13:16