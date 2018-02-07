Что же делать, если российскому атлету кинут российский флаг с трибун? Отвечает Бах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подчеркнул, что за российскими спортсменами на Олимпиаде-2018 будет пристально следить специальная группа. По его словам, каждый из атлетов, приглашенный на Игры в Пхенчхане, подписал документ, согласно которому им нельзя использовать национальную символику на публике.

– Что, если спортсмену из России кинут российский флаг с трибун? – вопрос Баху.

– Правила опубликованы и переведены на русский. Олимпийские спортсмены из России подписали декларацию, в которой они согласились с правилами, – сказал Бах. – Все это внимательно будет отслеживаться группой. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне в связи с временным отстранением ОКР выступят на ней в качестве Олимпийских атлетов из России. Ранее МОК подтвердил приглашение 169 спортсменов (конькобежка Ольга Граф заявила о том, что не поедет на Игры).