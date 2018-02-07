13:08 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Что же делать, если российскому атлету кинут российский флаг с трибун? Отвечает Бах

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подчеркнул, что за российскими спортсменами на Олимпиаде-2018 будет пристально следить специальная группа. По его словам, каждый из атлетов, приглашенный на Игры в Пхенчхане, подписал документ, согласно которому им нельзя использовать национальную символику на публике.

– Что, если спортсмену из России кинут российский флаг с трибун? – вопрос Баху.

– Правила опубликованы и переведены на русский. Олимпийские спортсмены из России подписали декларацию, в которой они согласились с правилами, – сказал Бах. – Все это внимательно будет отслеживаться группой. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне в связи с временным отстранением ОКР выступят на ней в качестве Олимпийских атлетов из России. Ранее МОК подтвердил приглашение 169 спортсменов (конькобежка Ольга Граф заявила о том, что не поедет на Игры).

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КОММЕНТАРИИ (6)
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doomkapnz

давно уже понятно, что нужно бежать от флага как можно быстрее

23:30

polenice

Эти деятели из мок ни на один вопрос прямо ответить не могут.

16:42

Rome22

если кинули флаг... то надо отпрыгнуть в сторону и залечь, как тренировали в армии, бросая к ногам муляж гранаты.....

14:49

Alnik-star

В голосование нужно добавить ещё один вариант - мне всё равно, скорее бы закрытие олимпиады.

14:32

OuksNeizbezhen

Выбрал бы третий вариант, если бы не идиотская приписочка "скорее бы начались соревнования". СЭ не оставляет, как всегда, выбора. Выбирать между унижением и унижением.

13:55

Slim Taller

Зря только Фомочкин на трибуны полез.

13:16