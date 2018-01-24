Член Совета федерации предлагает болельщикам РФ в Пхенчхане "громко и мощно скандировать"

Член Совета федерации Игорь Морозов предложил болельщикам сборной России активно поддерживать спортсменов на Играх в Пхенчхане. Ранее в СМИ появилась информация о запрете российского флага на трибунах из-за дисквалификации ОКР. Тем не менее, в ОКР отрицают наличие данного запрета.

– Судя по кампании, объявленной против России по всем фронтам, в том числе и спортивном, вероятность того, что российская официальная символика будет запрещена на Олимпиаде, действительно велика, – цитирует "Р-Спорт" Морозова. – Наши спортсмены, которым и так нелегко, не должны почувствовать на себе такие ограничения. Все российские болельщики должны так громко и мощно скандировать на всех соревнованиях речевку "Россия, вперед", чтобы не было слышно больше ничего.

Спорт сейчас до крайности политизировали, от олимпийских принципов "Быстрее, выше, сильнее" не осталась ничего. Задача всех наших чиновников от спорта переломить эту ситуацию, не дать коррупции и США диктовать свои решения международному олимпийскому движению.