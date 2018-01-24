Член Совета федерации предлагает болельщикам РФ в Пхенчхане "громко и мощно скандировать"

Член Совета федерации Игорь Морозов предложил болельщикам сборной России активно поддерживать спортсменов на Играх в Пхенчхане. Ранее в СМИ появилась информация о запрете российского флага на трибунах из-за дисквалификации ОКР. Тем не менее, в ОКР отрицают наличие данного запрета.
– Судя по кампании, объявленной против России по всем фронтам, в том числе и спортивном, вероятность того, что российская официальная символика будет запрещена на Олимпиаде, действительно велика, – цитирует "Р-Спорт" Морозова. – Наши спортсмены, которым и так нелегко, не должны почувствовать на себе такие ограничения. Все российские болельщики должны так громко и мощно скандировать на всех соревнованиях речевку "Россия, вперед", чтобы не было слышно больше ничего.
Спорт сейчас до крайности политизировали, от олимпийских принципов "Быстрее, выше, сильнее" не осталась ничего. Задача всех наших чиновников от спорта переломить эту ситуацию, не дать коррупции и США диктовать свои решения международному олимпийскому движению.
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https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180124/1131564808.html
leha_b
А почему громко должны скандировать, почему наше правительство не может ничего сделать (бешеные деньги уходят на иностранных тренеров, сейчас еще в это гребаный мок заплатим, почему вместо этого не натравить международных юристов на всю эту шайку лейку, что бы они из судов не вылазили.) Сука аж обидно!
20:56
kolos249
А что, разве там будут российские болельщики? Неужели кто-то в здравом уме поедет смотреть на этот балаган?
19:13
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Этот умник федеративный даже распорядился, что именно орать!!!! До него что, не дошло до сих пор, что ТАКОЙ страны НЕ БУДЕТ в Корее??? А ЕГО "речёвка" может новый скандал спровоцировать с доп. санкциями!!! А принудительное выдворение с трибун --- физические столкновения!!! Нашёлся, мля, новый провокатор ""поп Гапон""....
18:56
spawn0
казёл, вся стран против этих недоигр,но вы живёте отдельно от народа...сенаторы,депутаты,чиновники..вся шушера
18:54
Джон....Сильвер
Да пошел ты к черту! Лизоблюд путинский!
18:32
джoн
может лучше пукать громко?? очередной даун
18:21
Vittorio-049
ЧТО СКАНДИРОВАТЬ И ПО КАКОМУ ПОВОДУ ? ЛИДЕРЫ ПО ВСЕМ ВИДАМ СПОРТА НЕ ДОПУЩЕНЫ И этим играм
17:59