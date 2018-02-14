04:43 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Член норвежской делегации будет выслан из Кореи

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Один из членов норвежской делегации на Олимпийских играх-2018 будет выслан из Кореи после неназванного инцидента. Об этом сообщил глава организации Olympiatoppen Торе Эвребо.

– Это дисциплинарное нарушение, которое несовместимо с принадлежностью к норвежской олимпийской сборной, – цитирует NRK Эвребо. – Человек выведен из состава. Он будет отправлен домой, как только дело будет урегулировано с корейской полицией. Сейчас с ним все в порядке. Мы позаботимся о нем, пока он будет в Корее.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sergey.v1968

а не тот ли это Эвребо, что судил Челси - Барселона?

10:54

vasiunchik

Клэбо перебрал?

08:04

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