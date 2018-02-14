Член норвежской делегации будет выслан из Кореи

Один из членов норвежской делегации на Олимпийских играх-2018 будет выслан из Кореи после неназванного инцидента. Об этом сообщил глава организации Olympiatoppen Торе Эвребо.

– Это дисциплинарное нарушение, которое несовместимо с принадлежностью к норвежской олимпийской сборной, – цитирует NRK Эвребо. – Человек выведен из состава. Он будет отправлен домой, как только дело будет урегулировано с корейской полицией. Сейчас с ним все в порядке. Мы позаботимся о нем, пока он будет в Корее.