Член МОК покинет Корею после конфликта с охранником

Член МОК, вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Адам Пенгилли покинет Олимпийские игры в Пхенчхане и отправится домой после инцидента с охраной. Британец был обвинен в ранении охранника. МОК посоветовал Пенгилли вернуться домой.

- МОК хочет извиться за поведение одного из своих членов и сожалеет об инциденте, который произошел, - цитирует insidethegames заявление МОК. – Он немедленно покинет Корею.

Мы хотели бы еще раз поблагодарить полицию, которая отлично справляется и заслуживает благодарности. Пенгилли извинился перед сотрудником охраны. Его мандат члена МОК истекает 25 февраля.