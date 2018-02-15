Член МОК покинет Корею после конфликта с охранником

Член МОК, вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Адам Пенгилли покинет Олимпийские игры в Пхенчхане и отправится домой после инцидента с охраной. Британец был обвинен в ранении охранника. МОК посоветовал Пенгилли вернуться домой.
- МОК хочет извиться за поведение одного из своих членов и сожалеет об инциденте, который произошел, - цитирует insidethegames заявление МОК. – Он немедленно покинет Корею.
Мы хотели бы еще раз поблагодарить полицию, которая отлично справляется и заслуживает благодарности. Пенгилли извинился перед сотрудником охраны. Его мандат члена МОК истекает 25 февраля.
vit316
Смешно, но если б Пенгилли сцепился бы с охранником в России, то виноват бы был охранник. При любом раскладе.
22:18 15 февраля
rashlim
А, любитель рассказать о том, как Россия обманула олимпийское движение. Интересно, какое движение он тренировал на охраннике?
17:02 15 февраля