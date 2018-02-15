16:45 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Член МОК покинет Корею после конфликта с охранником

2

Член МОК, вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Адам Пенгилли покинет Олимпийские игры в Пхенчхане и отправится домой после инцидента с охраной. Британец был обвинен в ранении охранника. МОК посоветовал Пенгилли вернуться домой.

- МОК хочет извиться за поведение одного из своих членов и сожалеет об инциденте, который произошел, - цитирует insidethegames заявление МОК. – Он немедленно покинет Корею.

Мы хотели бы еще раз поблагодарить полицию, которая отлично справляется и заслуживает благодарности. Пенгилли извинился перед сотрудником охраны. Его мандат члена МОК истекает 25 февраля.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать
2
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

vit316

Смешно, но если б Пенгилли сцепился бы с охранником в России, то виноват бы был охранник. При любом раскладе.

22:18 15 февраля

rashlim

А, любитель рассказать о том, как Россия обманула олимпийское движение. Интересно, какое движение он тренировал на охраннике?

17:02 15 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!