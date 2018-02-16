Член МОК Пенгилли отрицает, что побил охранника в Пхенчхане

Член МОК, вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Адам Пенгилли отметил, что не причинил вреда охраннику в Пхенчхане. Ранее британца попросили покинуть Олимпиаду-2018, обвинив в том, что он поранил охранника, а также выкрикивал унизительные для хозяев соревнований реплики.

- Я попытался пройти мимо охранника, но он сказал мне пойти другим путем, - приводит Inside the Games слова Пенгилли. - Он встал перед мной и попросил показать аккредитацию. Я сделал это, а когда он подожел еще ближе, то попросил посмотреть на пропуск. Охранник отвел меня к своему менеджеру и попросил сфотографировать документ.

Это продолжалось около 30 секунд, а затем я пробежал мимо него. Я слышал, как он кричал "стоп", но не обернулся. Потом я узнал, что он упал, но я не слышал, чтобы он упал и кричал. Я его не касался, несмотря на то, что на видеоматериалах кажется так.

Адам Пенгилли: "Нельзя не принимать в расчет то, что спортсмены были возмущены решением CAS"