15:02 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Член МОК: "Не разговаривать с россиянами - не в олимпийском духе"

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Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Гунилла Линдберг отметила, что те спортсмены, которые игнорируют российских атлетов на Олимпиаде в Пхенчхане, нарушают олимпийские принципы. Ранее российский скелетонист Никита Трегубов отметил, что американцы с ним не здороваются.

- Это очень печально, потому что мы точно знаем, что российские спортсмены многократно прошли допинг-тесты, - цитирует Линдберга insidethegames.biz. - Не разговаривать с соперниками не соответсвует принципам олимпийского духа.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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utan

Вот именно, что многократно прошли допинг-тесты! Только западному человеку это не доказательство чистоты спортсмена.

16:30 16 февраля

Vittorio-049

Дух давно закончился с приходом в мок , который превратился а МЕНЯЛЬНУЮ КОНТОРКУ во главе с НЕГОДЯЕМ бахом, сборища продажных клерков Дух ушёл вместе с Самаранчем!

16:16 16 февраля

WildCat-2k

Лицемеры, пля

16:14 16 февраля

гоша фаркоп

А не допускать чистых Россиян ото в олимпийском духе? ЛЖЕЦЫ из МОК

15:39 16 февраля

Уоррент

"Член МОК" можно сократить до "ЧМОК". Популярная аббревиатурка получится, особенно на етом сцайте.

15:16 16 февраля

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