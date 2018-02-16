Член МОК: "Не разговаривать с россиянами - не в олимпийском духе"

Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Гунилла Линдберг отметила, что те спортсмены, которые игнорируют российских атлетов на Олимпиаде в Пхенчхане, нарушают олимпийские принципы. Ранее российский скелетонист Никита Трегубов отметил, что американцы с ним не здороваются.
- Это очень печально, потому что мы точно знаем, что российские спортсмены многократно прошли допинг-тесты, - цитирует Линдберга insidethegames.biz. - Не разговаривать с соперниками не соответсвует принципам олимпийского духа.
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
utan
Вот именно, что многократно прошли допинг-тесты! Только западному человеку это не доказательство чистоты спортсмена.
16:30 16 февраля
Vittorio-049
Дух давно закончился с приходом в мок , который превратился а МЕНЯЛЬНУЮ КОНТОРКУ во главе с НЕГОДЯЕМ бахом, сборища продажных клерков Дух ушёл вместе с Самаранчем!
16:16 16 февраля
WildCat-2k
Лицемеры, пля
16:14 16 февраля
гоша фаркоп
А не допускать чистых Россиян ото в олимпийском духе? ЛЖЕЦЫ из МОК
15:39 16 февраля
Уоррент
"Член МОК" можно сократить до "ЧМОК". Популярная аббревиатурка получится, особенно на етом сцайте.
15:16 16 февраля