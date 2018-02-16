Член МОК: "Не разговаривать с россиянами - не в олимпийском духе"

Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Гунилла Линдберг отметила, что те спортсмены, которые игнорируют российских атлетов на Олимпиаде в Пхенчхане, нарушают олимпийские принципы. Ранее российский скелетонист Никита Трегубов отметил, что американцы с ним не здороваются.

- Это очень печально, потому что мы точно знаем, что российские спортсмены многократно прошли допинг-тесты, - цитирует Линдберга insidethegames.biz. - Не разговаривать с соперниками не соответсвует принципам олимпийского духа.

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