Член МОК из Сирии обвинил организаторов Олимпиады-2018 в неуважении

Член МОК из Сирии Самих Мудаллал во время сессии организации сообщил, что у него были проблемы с перелетом в Корею на Олимпиаду-2018. По его словам, корейские власти не хотели пускать его в Пхенчхан.

- Я три дня скитался по Бейруту, - заявил Мудаллал. - Я собирался улететь в Корею самолетом, но мне сообщили, что корейские власти попросили не пускать меня на посадку. Это были проблемы с визой, хотя мне сказали, что рейс отменен. Это оскорбление для меня и моей страны. Оскорбление со стороны МОК.

Глава МОК Томас Бах назвал эту ситуацию недоразумением, которе не имела ничего общег с гражданством Мудаллала.