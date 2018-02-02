Член МОК: "Это ужасный день для спорта, обманщикам и ворам позволили восторжествовать"

Вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), член МОК Адам Пенгилли разочарован решением CAS удовлетворить апелляции 28 россиян об аннулировании результатов Олимпиады-2014 и пожизненном отстранении от Игр.
– Это ужасный и темный день для спорта, а обманщикам и ворам позволили восторжествовать, – цитирует BBC Пенгилли. – CAS потерпел неудачу. Мы должны пересмотреть отношение к ведущим администраторам спорта и правовой системе спорта, так как видим, что наибольшее мошенничество в истории Олимпийских игр и государственная поддержка допинга получают лишь незначительное наказание. Большинство чистых спортсменов страдают от необходимости добиваться нелепых доказательств и сумасшедших и бесхарактерных решений.
Сегодня я извинился перед отдельными спортсменами, у которых были мечты, медали, деньги и, самое главное, вера в спорт, которые у них украли. Теперь они думают, что лучше обманывать или заставить вашу нацию создавать допинговые системы, потому что, даже если она будет выявлена, последствия будут минимальными. Или, если вы не хотите обманывать, то избегайте элитного спорта, как чуму.
Макларен и комиссия Освальда считают доказательства Родченкова достоверными и правдивыми, и это подкрепляется судебными доказательствами, но CAS, очевидно, не принимает их во внимание, что еще нужно делать?
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.
karlikf1
За такие заявления вице-президента международной спортивной федерации надо вообще-то спрашивать как с негодяя. Это что значит, по его мнению, суд некомпетентен чтоли, суд вынес "неправильное" решение, правильное - оно должно быть подтверждающим факт применения допинга спортсменами? Нет у нас, у России, никаких партнёров и никаких друзей-товарищей в этом мире, в т.ч. спортивном. Есть только враги, в лучшем случае соперники и этот Адам Пенгилли - одна из этих вражин.
10:26
Michelangelo.ru
Наглосакс нервничает? Правильно ...
10:26
Семен Семенович
Как раз наоборот. Воров и обманщиков повозили мордой по батарее. Понятно, им не понравилось. Но это их проблемы. Суд ТАК решил.
10:23
And60
Хорошее и верное начало названия публикации. "ЭТО УЖАСНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ СПОРТА, ОБМАНЩИКАМ ...и англосаксам придется в скором времени отвечать за свои деяния. Америкосы уже поняли, что просрали эту затею и вдруг сразу завели дела о коррупции в отношении МОК и ВАДА.
10:15
Рюрик 09
Спортивный арбитражный суд (CAS) счёл обвинения, в адрес 28 российских спортсменов, в нарушении антидопинговых правил, недостаточными и полностью оправдал их. А Адам Пенгилли называет их обманщиками и ворами. Полагаю всем 28 спортсменам надо подать иск о защите чести и достоинства. И, на 99%, уверен что суд будет выигран. Пусть заплатит за свой базар. Причём это будет полностью в духе Запада!
10:10
dv2205
вот и здорово что враги явные вскрываются - заносим в списки следующего -- на очереди серъезный разговор в мок и реорганизация вада
09:54
Beard
bishop812 Опять Англо -пендосская харя открыла свой вонючий рот! поражает только одно,как так можно фанатично ненавидеть Россию(да и любую другую страну.................есть всего одна ещё такая "другая страна",Северной Кореей называется.Вот только даже там,банки с мочой не меняют.
09:49
Pele Pelevich
Dr. XuMuK Одни жулики хотели наказать других жуликов за жульничество. Кто из них жульнистее, в результате так и не установили. А пострадали, как водится, непричастные..._________________!!!!!!!!!!!!!!! Именно так!
09:44
MrFandorin
На таких товарищей надо в суд подавать (причем желательно в тот же CAS). Для них CAS не закон, а какие-то комиссии- априори являются доказательством. Извиняться его надо заставить не перед какими-то мнимыми спортсменами, а перед реальными - теми, кого суд оправдал. Презумпция невиновности канула в лету....
09:41
Идриси
Коллеги, давайте не будем уподобляться нашим «бледнолицым братьям» и их прихвостням - оскорблять, исходить злобой. Лучше напомним им один случай из жизни великого писателя Оскара Уайльда. Во время поездки в США Уайльд столкнулся с одним любителем пари, и тот предложил: «Выиграет тот из нас, кто сильнее солжет, то есть покажет превосходство своей фантазии». Уайльд согласился: «Хорошо, начинайте вы…». Американец начал: «Как-то раз один американский джентльмен…». Тут Уайльд решительно его прервал: «Достаточно! Можете не продолжать. Вы победили!».
09:21
Kortvv
Убожество..... Он не перед теми извинился. Стоило бы извиниться перед спортсменами, которых оклеветали, а теперь их же и сделали виноватыми в том, что в МОК и ВАДА воцарились продажные твари
09:20
bishop812
Опять Англо -пендосская харя открыла свой вонючий рот! поражает только одно,как так можно фанатично ненавидеть Россию(да и любую другую страну,это же безумие и ужас ,сколько у них к нам ненависти и ему подобных), это просто культ какой то,вообще так ненавидеть можно только фашизм и не кого больше!
09:06
ramires92
Либо полный идиот, либо наивный чудак.Допинг-системы в той или иной форме уже давно созданы во всех ведущих спортивных странах и вполне успешно функционируют. Просто "избранные страны" еще и пользуются поддержкой вот таких вот горе-чинуш из МОК и ВАДА.
08:51
Мастер_Шифу
Совсем охренели. Надо в суд подавать за наглую клевету. Не должен такой уродец находится на высоком посту.
08:48
Markao.
Тоже видать справка есть, как у дружбана родченкова))
08:43
ion
Вот в суд на клевету лично на него, на Дукурса и прочих можно же тоже подать? То вот что-то за языком нелюди не следят.
08:42
inachipoch
"член МОК Адам Пенгилли разочарован решением CAS...."-----------Адам Пенгилли- просто член.
08:28
ЮКИ
сей тип Не член,он просто Грязный Вонючий х**!
08:26
pirat1974
иди кал поклюй член мок
08:26
agavr
Sinaron, ты мудак полный
08:22
Sinaron
Весёлый© Всё правильно сказал. Россиюшка избежала наказания и теперь станет творить, что захочет. А хочет она творить хаос, и чтобы её за это еще уважали и считали полноправным членом спортивной семьи. 07:51 ///////////// Болезный, у тебя с головой-то всё в порядке?
08:10
rusfed 2.0
Смешно: вчера цитировался немец, тоже вице-президент, и тоже IBSF. Но с совсем противоположным мнением: с самого начала типа было ясно, что доказательства недостаточны. Какой главный вывод из этой истории? Нет на западе единого фронта ни русофилов, ни русофобов. У каждого свое мнение. Даже у начальников одной федерации. А суд истинно независим
08:01
Весёлый©
Всё правильно сказал. Россиюшка избежала наказания и теперь станет творить, что захочет. А хочет она творить хаос, и чтобы её за это еще уважали и считали полноправным членом спортивной семьи.
07:51
SportsMan
А как же хвалёная демократия и презумпция невиновности? В открытую людей назвал ворами, прошёлся по нации - не нацист ли батенька? А беспристрастность? И эти люди нас поучают и судят. Вот уж где нужно провести реальную чистку, так это в МОК.
07:49
Cobra77
Однозначно! в суд на клевету!
06:54
redgy
Большинство чистых спортсменов страдают от необходимости добиваться нелепых доказательств и сумасшедших и бесхарактерных решений.--------—да, дядя, ваши высосанные обвинения к этому и привели
06:45
Dymanomashina
– "Это ужасный и темный день для спорта, а обманщикам и ворам позволили восторжествовать", ................................................Давайте погуглим, а откуда же у нас Адам Пенгилли, из какой страны?..Открываем, бац!..ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Англо,товарищи, сакс. Так вот: ужасный день наступил в шестом-седьмом веке, когда эти господа захватили британские острова. И обманщики среди них были, и воры....А этот так-мелочь пузатая))........P.S. В суд за клевету и оскорбления надо подать, конечно.
06:25
oleg.bob
Пусть этот член лучше на своих спортсменов внимание обратит!
06:20
igogohruhru
Член МОК - сокращенно ЧмоК
05:15
ЛокоМотив
получится так ,что из за виляющей хвостом жучки проглотим и это
04:59