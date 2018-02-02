Член МОК: "Это ужасный день для спорта, обманщикам и ворам позволили восторжествовать"

Вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), член МОК​ Адам Пенгилли разочарован решением CAS удовлетворить апелляции 28 россиян об аннулировании результатов Олимпиады-2014 и пожизненном отстранении от Игр.

– Это ужасный и темный день для спорта, а обманщикам и ворам позволили восторжествовать, – цитирует BBC Пенгилли. – CAS потерпел неудачу. Мы должны пересмотреть отношение к ведущим администраторам спорта и правовой системе спорта, так как видим, что наибольшее мошенничество в истории Олимпийских игр и государственная поддержка допинга получают лишь незначительное наказание. Большинство чистых спортсменов страдают от необходимости добиваться нелепых доказательств и сумасшедших и бесхарактерных решений.

Сегодня я извинился перед отдельными спортсменами, у которых были мечты, медали, деньги и, самое главное, вера в спорт, которые у них украли. Теперь они думают, что лучше обманывать или заставить вашу нацию создавать допинговые системы, потому что, даже если она будет выявлена, последствия будут минимальными. Или, если вы не хотите обманывать, то избегайте элитного спорта, как чуму.

Макларен и комиссия Освальда считают доказательства Родченкова достоверными и правдивыми, и это подкрепляется судебными доказательствами, но CAS, очевидно, не принимает их во внимание, что еще нужно делать?

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.