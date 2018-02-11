Число заразившихся норовирусом на Олимпиаде выросло до 158 человек

Представитель оргкомитета Игр-2018 Сон Пэк Ю отметил, что количество людей, заразившихся норовирусом на Олимпиаде, увеличилось. 10 февраля было зафиксировано 139 случаев заболеваний, сейчас число выросло до 158.

– По состоянию на субботу выявлено 158 подтвержденных случаев заболеваний норовирусом. Некоторые из них прошли курс лечения в больнице, – цитирует ТАСС Сон Пэк Ю. – 139 полностью выздоровели, 19 находятся под наблюдением врачей. Ни один спортсмен на сегодняшний момент не был заражен этим вирусом.

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