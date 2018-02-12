Церемонию открытия Олимпиады-2018 посмотрело в 10 раз меньше россиян, чем в Сочи

По информации Mediascope, открытие Олимпийских игра-2018 смотрели более 5 миллионов человек, среднеминутная аудитория трансляции составила 1,8 миллиона человек. Отмечается, что показатель открытия Игр в Сочи составил 22,4 миллиона человек.

Среди подобных событий именно церемония открытия Олимпиады в России показала наибольший рейтинг в истории российских измерений. Четыре года назад прямую трансляцию смотрели около 33 процента населения в среднюю минуту (22,4 миллиона человек). Доля аудитории составила около 70 процентов телезрителей.

На церемонию в Пхенчхане включилось более 5 миллионов человек, или 7 процентов населения России хотя бы на одну минуту. Среднеминутная аудитория трансляции составила 1,8 миллиона человек, это 2,6 процента населения или 14 процента телезрителей.