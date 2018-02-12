19:33 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Церемонию открытия Олимпиады-2018 посмотрело в 10 раз меньше россиян, чем в Сочи

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По информации Mediascope, открытие Олимпийских игра-2018 смотрели более 5 миллионов человек, среднеминутная аудитория трансляции составила 1,8 миллиона человек. Отмечается, что показатель открытия Игр в Сочи составил 22,4 миллиона человек.

Среди подобных событий именно церемония открытия Олимпиады в России показала наибольший рейтинг в истории российских измерений. Четыре года назад прямую трансляцию смотрели около 33 процента населения в среднюю минуту (22,4 миллиона человек). Доля аудитории составила около 70 процентов телезрителей.

На церемонию в Пхенчхане включилось более 5 миллионов человек, или 7 процентов населения России хотя бы на одну минуту. Среднеминутная аудитория трансляции составила 1,8 миллиона человек, это 2,6 процента населения или 14 процента телезрителей.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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ОАР-овцы -- гоу хоум

Так ЭТО --- нормальная цифра... Когда НАША пропаганда пыталась заставить смотреть сочинскую ""пронографию"" ВСЕХ 140 лямов жителей наш/раш, включая новорожденных младенов и парализованных старпёров, то и появилась та высокая "ЦЫФИРЬ"....

22:20 12 февраля

qslwwne5yntfx

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

21:55 12 февраля

bond1951

кому эта пиндосовская недоолимпиада интересна ................ моральным уродам.........

20:46 12 февраля

Доктор_Хряк

А шо то вцыом гутарил про 70 или 80 процентов смотрящих лимпиаду) А мож вцыом пора на...)))

20:36 12 февраля

ilsh

Объективно - будний день, рабочее время

20:34 12 февраля

gruzovik62

А чего ее смотреть( олимпиаду) без интереса! Пусть Бах с родченком смотрять! Козлы!!

20:09 12 февраля

dv2205

70 процентов были вообще против участия -- так и надо недопатриотам с тв

20:02 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!