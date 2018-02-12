Церемонию открытия Олимпиады-2018 посмотрело в 10 раз меньше россиян, чем в Сочи

По информации Mediascope, открытие Олимпийских игра-2018 смотрели более 5 миллионов человек, среднеминутная аудитория трансляции составила 1,8 миллиона человек. Отмечается, что показатель открытия Игр в Сочи составил 22,4 миллиона человек.
Среди подобных событий именно церемония открытия Олимпиады в России показала наибольший рейтинг в истории российских измерений. Четыре года назад прямую трансляцию смотрели около 33 процента населения в среднюю минуту (22,4 миллиона человек). Доля аудитории составила около 70 процентов телезрителей.
На церемонию в Пхенчхане включилось более 5 миллионов человек, или 7 процентов населения России хотя бы на одну минуту. Среднеминутная аудитория трансляции составила 1,8 миллиона человек, это 2,6 процента населения или 14 процента телезрителей.
ОАР-овцы -- гоу хоум
Так ЭТО --- нормальная цифра... Когда НАША пропаганда пыталась заставить смотреть сочинскую ""пронографию"" ВСЕХ 140 лямов жителей наш/раш, включая новорожденных младенов и парализованных старпёров, то и появилась та высокая "ЦЫФИРЬ"....
22:20 12 февраля
qslwwne5yntfx
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:55 12 февраля
bond1951
кому эта пиндосовская недоолимпиада интересна ................ моральным уродам.........
20:46 12 февраля
Доктор_Хряк
А шо то вцыом гутарил про 70 или 80 процентов смотрящих лимпиаду) А мож вцыом пора на...)))
20:36 12 февраля
ilsh
Объективно - будний день, рабочее время
20:34 12 февраля
gruzovik62
А чего ее смотреть( олимпиаду) без интереса! Пусть Бах с родченком смотрять! Козлы!!
20:09 12 февраля
dv2205
70 процентов были вообще против участия -- так и надо недопатриотам с тв
20:02 12 февраля