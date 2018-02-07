Церемонии поднятия флага олимпийских атлетов из России не будет

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подтвердил, что приветственной церемонии поднятия олимпийского флага в честь команды "Спортсменов-олимпийцев из России" (OAR) в олимпийской деревне Пхенчхана не состоится. В информационной системе Олимпиады-2018 приветственной церемонии для спортсменов OAR не запланировано, тогда как приветственные церемонии с участием других команд уже проходят в олимпийских деревнях в Пхенчхане и Канныне.

- Церемонии поднятия флага не будет, - приводит "Р-Спорт" слова Позднякова.