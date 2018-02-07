06:30 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Церемонии поднятия флага олимпийских атлетов из России не будет

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Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подтвердил, что приветственной церемонии поднятия олимпийского флага в честь команды "Спортсменов-олимпийцев из России" (OAR) в олимпийской деревне Пхенчхана не состоится. В информационной системе Олимпиады-2018 приветственной церемонии для спортсменов OAR не запланировано, тогда как приветственные церемонии с участием других команд уже проходят в олимпийских деревнях в Пхенчхане и Канныне.

- Церемонии поднятия флага не будет, - приводит "Р-Спорт" слова Позднякова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180207/1132120981.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Dominator777

Предателей, иуд и прочую шалупонь в России никогда не поддерживали. Нет Российских спортсменов на Олимпиаде, а как выступят нейтральные спортсмены - мало кого из россиян интересует.

09:43

shur

Ребята, хватит тролить наших олимпийцев. Им сейчас, как никогда, нужна поддержка всех нас.

08:28

Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ

Как же так???? Такая солидная страна --- целый OAR и совсем--совсем без флага????

07:35

Доктор со стажем

А зачем вообще нужно было ехать туда? Плевки утирать?

07:33

Kortvv

А зачем нам нужна церемония поднятия чужого флага?

07:18