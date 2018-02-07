CAS зарегистрировал апелляции 15 россиян

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) открыла дело после получения апелляций от 15 россиян (13 спортсменов и 2 тренеров) в адрес МОК, сообщает официальный сайт суда. Ранее МОК отказал россиянам в приглашении на Игры-2018, несмотря на то, что CAS снял с них обвинения в допинговых махинациях и отменил пожизненные запреты на участие в Олимпиадах.

В этом списке – Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все – лыжные гонки), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, тренер Сергей Чудинов (все – скелетон), Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина (все – коньки), Татьяна Иванова и тренер Альберт Демченко (оба – сани).

Отмечается, что выездная панель уже рассматривает дела 32 спортсменов, которые подали апелляции во вторник. Дела 15 россиян будут изучены следом.