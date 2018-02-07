CAS: "Удовлетворение апелляции будет означать допуск россиян к Олимпиаде"

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб сообщил о том, что россияне, подавшие апелляцию на запрет Международного олимпийского комитета (МОК), будут допущены до участия в Олимпийских играх-2018, если организация вынесет положительное решение. По его словам, после этого в данной истории будет поставлена точка.

Сегодня, 7 февраля, состоялась первая часть заседания выездной панели CAS.

– Если апелляция россиян будет удовлетворена, это автоматически означает допуск к участию в Олимпийских играх, – сказал Риб. – Это будет конец, завершение истории. И уже не будет дальнейших решений. В теории, потом возможна подача заявления в трибунал, но это маловероятно. (Дмитрий СИМОНОВ)

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