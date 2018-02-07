CAS: "Удовлетворение апелляции будет означать допуск россиян к Олимпиаде"

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб сообщил о том, что россияне, подавшие апелляцию на запрет Международного олимпийского комитета (МОК), будут допущены до участия в Олимпийских играх-2018, если организация вынесет положительное решение. По его словам, после этого в данной истории будет поставлена точка.
Сегодня, 7 февраля, состоялась первая часть заседания выездной панели CAS.
– Если апелляция россиян будет удовлетворена, это автоматически означает допуск к участию в Олимпийских играх, – сказал Риб. – Это будет конец, завершение истории. И уже не будет дальнейших решений. В теории, потом возможна подача заявления в трибунал, но это маловероятно. (Дмитрий СИМОНОВ)
CAS рассчитывает принять решение по апелляциям 47 россиян к концу четверга //
CAS не станет принимать решение по 6 россиянам с допинговым прошлым в кратчайшие сроки //
Адвокат российских спортсменов - после заседания CAS: "Завтра соберемся снова"
shpasic
странно, Джерри без Тома есть, а самого Том - друга ОКР - нет.
11:11
lrm1979
На мой взгляд положительное решение CAS для МОК будет приемлемым компромиссом...Типа простите, сделали все, что могли... Но CAS такой-сякой...
10:58
lrm1979
Оспаривается решение МОК на предмет его соответствия положениям Олимпийской Хартии. Ни больше, не меньше.
10:56
lrm1979
Для Русфеда Не стОит так сильно фантазировать...
10:54
rusfed 2.0
Ну, не дело-то не о российских спортсменах на самом деле. Де-факто оспаривается пункт Хартии, о том, что МОК - хозяин Игр. Это как если бы оспаривалась Конституция - куда сложнее-то? )
10:51
Джерри. Без Тома.
А чем дело сложное? Назвать произволом произвол - дело пяти минут. Огласить список допущенных, которые МОК непонятно чем не угодили, - дело ещё пяти минут.
10:48
rusfed 2.0
Какого кота тянут за хвост? За сутки или максимум за двое рассмотреть такое сложное дело - какие еще могут быть пожелания? )
10:43
Джерри. Без Тома.
Тянут кота за хвост, чтобы в случае допуска наши бы не успели приехать и адаптироваться.
10:40
shur
Скорее бы все закончилось!
10:38
barbos-68
А может наоборот на принцип пойдут.
10:34
barbos-68
Крепко КАС прессанули после первого решения,боюсь прогнутся.
10:34
grechka2103
Но после такого заявления ожидания пессимистические. Если бы говорили, что это решение ничего не означает, просто мало доказательств, бла-бла-бла, как это было с первым решением по дисквалифицированным, то было бы больше надежды. А раз так категорично, то все плохо, думаю. Не пойдет КАС на такой конфликт с МОК. Не пойдет... А если пойдет, по я буду очень сильно удивлена
10:25
grechka2103
Положительное решение будет означать, что вся система "приглашений" не правомочна.
10:21
shpakЪ
А с какого их допустят? чМОК им не даст приглашения и все, адьос.
10:18