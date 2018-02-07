10:01 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

CAS: "Удовлетворение апелляции будет означать допуск россиян к Олимпиаде"

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Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб сообщил о том, что россияне, подавшие апелляцию на запрет Международного олимпийского комитета (МОК), будут допущены до участия в Олимпийских играх-2018, если организация вынесет положительное решение. По его словам, после этого в данной истории будет поставлена точка.

Сегодня, 7 февраля, состоялась первая часть заседания выездной панели CAS.

– Если апелляция россиян будет удовлетворена, это автоматически означает допуск к участию в Олимпийских играх, – сказал Риб. – Это будет конец, завершение истории. И уже не будет дальнейших решений. В теории, потом возможна подача заявления в трибунал, но это маловероятно. (Дмитрий СИМОНОВ)

CAS рассчитывает принять решение по апелляциям 47 россиян к концу четверга //
CAS не станет принимать решение по 6 россиянам с допинговым прошлым в кратчайшие сроки //
Адвокат российских спортсменов - после заседания CAS: "Завтра соберемся снова" 

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (14)
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shpasic

странно, Джерри без Тома есть, а самого Том - друга ОКР - нет.

11:11

lrm1979

На мой взгляд положительное решение CAS для МОК будет приемлемым компромиссом...Типа простите, сделали все, что могли... Но CAS такой-сякой...

10:58

lrm1979

Оспаривается решение МОК на предмет его соответствия положениям Олимпийской Хартии. Ни больше, не меньше.

10:56

lrm1979

Для Русфеда Не стОит так сильно фантазировать...

10:54

rusfed 2.0

Ну, не дело-то не о российских спортсменах на самом деле. Де-факто оспаривается пункт Хартии, о том, что МОК - хозяин Игр. Это как если бы оспаривалась Конституция - куда сложнее-то? )

10:51

Джерри. Без Тома.

А чем дело сложное? Назвать произволом произвол - дело пяти минут. Огласить список допущенных, которые МОК непонятно чем не угодили, - дело ещё пяти минут.

10:48

rusfed 2.0

Какого кота тянут за хвост? За сутки или максимум за двое рассмотреть такое сложное дело - какие еще могут быть пожелания? )

10:43

Джерри. Без Тома.

Тянут кота за хвост, чтобы в случае допуска наши бы не успели приехать и адаптироваться.

10:40

shur

Скорее бы все закончилось!

10:38

barbos-68

А может наоборот на принцип пойдут.

10:34

barbos-68

Крепко КАС прессанули после первого решения,боюсь прогнутся.

10:34

grechka2103

Но после такого заявления ожидания пессимистические. Если бы говорили, что это решение ничего не означает, просто мало доказательств, бла-бла-бла, как это было с первым решением по дисквалифицированным, то было бы больше надежды. А раз так категорично, то все плохо, думаю. Не пойдет КАС на такой конфликт с МОК. Не пойдет... А если пойдет, по я буду очень сильно удивлена

10:25

grechka2103

Положительное решение будет означать, что вся система "приглашений" не правомочна.

10:21

shpakЪ

А с какого их допустят? чМОК им не даст приглашения и все, адьос.

10:18