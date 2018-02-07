CAS рассчитывает принять решение по апелляциям 47 россиян к концу четверга или самое позднее днем в пятницу

Генеральный секретарь Спортивного арбитража (CAS) Мэтье Риб сказал, что слушания по допуску россиян до Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане продолжатся 8 февраля. Он не исключил, что решение по всем атлетам РФ будет принято в пятницу утром.
Сегодня, 7 февраля, состоялась первая часть заседания выездной панели CAS.
- Слушание продолжится завтра в 12.00 (по местному времени. - Прим. "СЭ"), - сказал Риб. - Финальное решение, вероятно, может быть принято завтра к концу дня.
Наша цель - закончить все до церемонии открытия. На наш взгляд, самое позднее время для принятия решения - полдень пятницы, но постараемся закончить быстрее. Сегодня было рассмотрено дело 32 спортсменов, а завтра будем рассматривать дела еще 15 человек, которые также подали иск.
Мы очень рассчитываем управиться за завтрашний день. Но мы не знаем, сколько продлится заседание. Не исключено, что решение будет в пятницу утром.
Сегодня решения нет, потому что мы хотим принять его консолидировано сразу по двум группам спортсменов и тренеров (32 + 15. - Прим "СЭ"). (Дмитрий СИМОНОВ)
В список тех, чьи апелляции будут рассмотрены ad hoc CAS, вошли следующие спортсмены:
ШОРТ-ТРЕК
БИАТЛОН
БОБСЛЕЙ
ХОККЕЙ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
КОНЬКИ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
СКЕЛЕТОН
САНИ
В список также попали тренеры:
СКЕЛЕТОН
САНИ
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Рюрик 09
Странно, они что, все дела скопом рассматривают? И решение будет общее, по всем сразу? Это возможно только в двух случаях - правильно всех не допустили или не правильно всех не допустили.
10:32