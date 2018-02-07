CAS рассчитывает принять решение по апелляциям 47 россиян к концу четверга или самое позднее днем в пятницу

Слушания по допуску россиян до Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане продолжатся 8 февраля. Фото AFP

Генеральный секретарь Спортивного арбитража (CAS) Мэтье Риб сказал, что слушания по допуску россиян до Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане продолжатся 8 февраля. Он не исключил, что решение по всем атлетам РФ будет принято в пятницу утром.

Сегодня, 7 февраля, состоялась первая часть заседания выездной панели CAS.

- Слушание продолжится завтра в 12.00 (по местному времени. - Прим. "СЭ"), - сказал Риб. - Финальное решение, вероятно, может быть принято завтра к концу дня.

Наша цель - закончить все до церемонии открытия. На наш взгляд, самое позднее время для принятия решения - полдень пятницы, но постараемся закончить быстрее. Сегодня было рассмотрено дело 32 спортсменов, а завтра будем рассматривать дела еще 15 человек, которые также подали иск.

Мы очень рассчитываем управиться за завтрашний день. Но мы не знаем, сколько продлится заседание. Не исключено, что решение будет в пятницу утром.

Сегодня решения нет, потому что мы хотим принять его консолидировано сразу по двум группам спортсменов и тренеров (32 + 15. - Прим "СЭ"). (Дмитрий СИМОНОВ)

В список тех, чьи апелляции будут рассмотрены ad hoc CAS, вошли следующие спортсмены:

ШОРТ-ТРЕК

Виктор АН

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Евгения ЗАХАРОВА

Денис АЙРАПЕТЯН

Артем КОЗЛОВ

БИАТЛОН

Антон ШИПУЛИН

Евгений ГАРАНИЧЕВ

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ

Максим ЦВЕТКОВ

Ирина УСЛУГИНА

Дарья ВИРОЛАЙНЕН

Алексей ВОЛКОВ

БОБСЛЕЙ

Юлия ШОКШУЕВА

Дмитрий ПОПОВ

Роман КОШЕЛЕВ

ХОККЕЙ

Михаил НАУМЕНКОВ

Алексей БЕРЕГЛАЗОВ

Валерий НИЧУШКИН

Антон БЕЛОВ

Сергей ПЛОТНИКОВ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей УСТЮГОВ

Глеб РЕТИВЫХ

Александр ЛЕГКОВ

Евгений БЕЛОВ

Максим ВЫЛЕГЖАНИН

Александр БЕССМЕРТНЫХ

Евгения ШАПОВАЛОВА

Наталья МАТВЕЕВА

КОНЬКИ

Руслан МУРАШОВ

Екатерина ШИХОВА

Руслан ЗАХАРОВ

Анна ЮРАКОВА

Алексей ЕСИН

Юлия СКОКОВА

Елизавета КАЗЕЛИНА

Сергей ГРЯЗЦОВ

Александр РУМЯНЦЕВ

Артем КУЗНЕЦОВ

Ольга ФАТКУЛИНА

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ксения СТОЛБОВА

Иван БУКИН

СКЕЛЕТОН

Александр ТРЕТЬЯКОВ

Елена НИКИТИНА

Мария ОРЛОВА

САНИ

Татьяна ИВАНОВА

В список также попали тренеры:

СКЕЛЕТОН

Сергей ЧУДИНОВ

САНИ

Альберт ДЕМЧЕНКО

Адвокат российских спортсменов - после заседания CAS: "Завтра соберемся снова" // CAS не станет принимать решение по 6 россиянам с допинговым прошлым в кратчайшие сроки

32 "жертвы Фурнейрон". Фото "СЭ"