18:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

CAS подтвердил январское решение FIL о невиновности саночников РФ


Международная федерация санного спорта (FIL) в своем заявлении, посвященном вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову, отметила, что суд только повторил выводы дисциплинарной комиссии FIL, информирует ТАСС. В начале января комиссия FIL не нашла оснований для отстранения спортсменов.

"Международная федерация санного спорта изучила решение Спортивного арбитражного суда. CAS подтвердил решение дисциплинарной комиссии FIL, которая не смогла с полной уверенностью констатировать, что оба спортсмена нарушили антидопинговые правила на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Решение об участии Татьяны Ивановой и Альберта Демченко в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане примет МОК", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена. 

CAS оправдал российских олимпийцев! Live!

Опрос

Что в решении CAS по россиянам из Сочи-2014 для вас главное?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4923154

Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий