CAS откроет два временных офиса в Пхенчхане на время Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) откроет два временных офиса в Пхенчхане на время проведения Олимпийских игр, информирует официальный сайт суда.

В первом отделении будут решать юридические споры, которые могут возникнуть во время соревнований. Подобный офис работает на каждых Играх с 1996 года.

Во втором офисе будет работать антидопинговый отдел CAS. Он будет рассматривать дела, связанные с допингом, в качестве органа первой инстанции. Впервые подобный офис появился на Олимпиаде в Рио в 2016 году.

Россиян среди сотрудников временных офисов CAS не будет.